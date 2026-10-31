İşleri ertelemeden bitirmeniz mümkün!

Türkçeye 'beden ikizleme' olarak çevrilen body doubling, bir kişinin başka bir birey fiziksel veya sanal bir şekilde yanında bulunurken tamamlaması gereken bir göreve yoğunlaşması anlamına geliyor. Bu üretkenlik stratejisi, sıkıcı veya sinir bozucu görevler için tercih ediliyor. Bu strateji, bir kişinin varlığının dikkat dağınıklığını azaltabileceğini, motivasyonu artırabileceğini ve eyleme geçmeyi kolaylaştırabileceğini öne sürüyor. Yanda bulunan kişi, strateji kapsamında ana bireyle aynı görevi gerçekleştirmek zorunda değil. Bu kişinin sadece sessiz bir şekilde kendi işiyle meşgul olması yeterli oluyor.

DESTEKLEYİCİ MEVCUDİYET

Kısacası, bu kişinin ana görevi diğer insan için destekleyici bir mevcudiyet sunmak. Bir çocuğun ebeveyni veya bakıcısı yanındayken ödevini yapması body doubling'e güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bir kişinin partneri yanında evrak işiyle uğraşırken kitap okuması da body doubling olabiliyor. Açık ofis düzeni de iş hayatında bu stratejinin uygulanışını somutlaştırıyor. Body doubling esnasında görevini tamamlamak isteyen kişinin yanında bulunan birey bir arkadaş, partner, aile bireyi veya iş arkadaşı olabiliyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bir başka deyişle, bu strateji uygulanırken sevilen ve saygı duyulan herhangi bir kişiden destek alınabiliyor. Bu stratejinin çalışma mekanizmasına dair bilimsel araştırmalar oldukça sınırlı. DEHB'li bireylerin deneyimlerine dayanan çeşitli anekdotsal kanıtlar, bu stratejinin etkinliğini açıklayabiliyor. Bir insanın yanında birinin bulunması, onun görevini tamamlaması için bir baskı ve sorumluluk duygusu hissetmesine neden olabiliyor. Bu doğrultuda, kişi yalnız kaldığı zaman görevini yarım bırakma potansiyeline sahipken yanında biri varken işe devam etme eğilimi sergiliyor. Kısacası, body doubling'in arkasında sosyal bir baskı bulunuyor. DEHB'li bireyler, çoğu zaman yenilik arayışına giriyorlar ve monoton görevlere karşı direnç gösteriyorlar. Başka birini görev tamamlama sürecine dahil etmek ise rutini bozuyor ve ortak çalışma hissi yaratıyor. Bu durum sonucunda da monotonluğa yenilik katılıyor ve bu ufak değişiklik sayesinde göreve başlama motivasyonu artışa geçiyor.

BEDEN İKİZİ

Beden ikizinin sakin ve odaklanmış yapısı da bu stratejinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yan karakterin sessizce ana kişinin yanında durması, dikkat dağıtıcı unsurların etkisini azaltıyor. Yanda bulunan bireyin varlığı, diğer kişiyi kibar bir şekilde göreve geri çağırıyor. Pek çok DEHB'li birey için beden ikizi olan kişi koruyucu bir kalkan görevi görerek güven atmosferi yaratıyor.