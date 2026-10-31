Yapay zeka telefonları sizin için cevaplayacak

GROK Bot'un yeni arama özelliği, kullanıcıların günlük işlerini yapay zekaya devretmesini hedefliyor. Paylaşılan bilgilere göre bot, aramak istenen numarayı kendisi çeviriyor, karşı tarafın yanıtlarını takip ediyor ve gerektiğinde görüşmeyi başka bir birime aktarabiliyor. Kullanıcılar da telefon görüşmesinin yazıya dökülmüş hâlini canlı olarak izleyebiliyor. Böylece rezervasyon yaptırmak, bilgi almak veya müşteri hizmetlerine ulaşmak gibi işlemlerin daha az zaman harcanarak tamamlanması amaçlanıyor. Özelliğe ilişkin bilgiler, Grok Bot'un 0.77 sürümündeki yenilikleri aktaran bir paylaşım üzerinden gündeme geldi. Elon Musk da söz konusu paylaşımı X hesabından alıntıladı. Ancak uygulamanın resmî sürüm notlarında arama özelliğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama veya kullanım rehberi henüz yayımlanmış değil. Bu nedenle özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı ve hangi bölgelerde çalışacağı belirsizliğini koruyor.

NELER YAPIYOR?

Paylaşımlarda yer alan bilgilere göre Grok Bot, kullanıcı adına bir telefon numarasını aramanın yanı sıra otomatik sesli yanıt sistemlerinde de işlem yapabiliyor. Hatta bekleyebilen ve tuşlama gerektiren menülerde seçim yapabilen asistan, ihtiyaç duyulduğunda görüşmenin ilgili birime aktarılmasını da sağlayabiliyor. konuşmaların yazıya dökülmesi, kullanıcıların süreci takip etmesine imkân tanıyor. Arama tamamlandığında ise görüşmenin özeti not olarak iletiliyor. Aynı paylaşımda Mac için mesajlaşma kurulumu, ödeme hesaplarını bağlama ekranı ve botları başka kullanıcılarla paylaşma gibi farklı yeniliklerden de söz ediliyor. Bununla birlikte, söz konusu özelliklerin bir bölümünün henüz kapalı olduğu belirtiliyor. Telefonla arama işlevinin de tüm kullanıcılara açılıp açılmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

TÜRKÇE SEÇENEK

GROK Bot, kullanıcıların çeşitli dijital araçlarını birbirine bağlayarak görevleri baştan sona yerine getirmeyi amaçlayan bir yapay zeka asistanı olarak tanımlanıyor. E-posta ve takvim gibi araçlarla çalışabilen sistem, görevleri bulut tabanlı bir bilgisayar ortamında yürütüyor. Uygulama daha önce Mac ve iPhone için kullanıma sunulurken Windows, Linux ve Android platformlarına da genişletildi. Türkçe arayüz desteği de sunan uygulamanın abonelik koşulları ise kullanıldığı hizmet paketine göre değişiyor. Ancak telefonla arama özelliğinin Türkiye'de kullanılabilir olup olmayacağı henüz açıklanmış değil. Özelliğin Türkiye'deki numaraları arayıp arayamayacağı, görüşmelerin Türkçe gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ve kullanıcıların hangi abonelik planına ihtiyaç duyacağı gibi ayrıntılar Elon Musk, Grok Bot'un kullanıcılar adına kişi ve işletmeleri telefonla arayabildiğini açıkladı. İddiaya göre bot, sesli menülerde işlem yapabiliyor ve görüşmenin ardından konuşma özetini kullanıcıya iletiyor Yapay zeka telefonları sizin için cevaplayacak yor. Görüşme sırasında da belirsizliğini koruyor.

DUPLEX TEKNOLOJİSİ

Yapay zekanın kullanıcılar adına telefon görüşmesi yapması yeni bir fikir değil. Google, 2018 yılında tanıttığı Duplex teknolojisiyle restoran ve kuaför gibi işletmeleri arayarak rezervasyon yapabilen bir asistanı gündeme getirmişti. Grok Bot'un paylaşımlarda öne çıkan özellikleri arasında ise görüşmenin canlı olarak yazıya dökülmesi ve arama tamamlandıktan sonra kullanıcıya özet sunulması bulunuyor. Grok Bot'un telefonla arama özelliğinin geniş çapta kullanıma sunulması hâlinde, randevu almak, rezervasyon yaptırmak ve müşteri hizmetlerinde beklemek gibi zaman alan işlemlerin yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte, asistanın kullanıcı adına hangi kararları verebileceği, hangi bilgileri paylaşabileceği ve görüşme sırasında oluşabilecek yanlış anlaşılmaların nasıl yönetileceği gibi konular da önem taşıyor. Özelliğin gerçek kullanım kapsamı ve sınırları, resmî açıklamalar ve erişim koşulları netleştiğinde daha iyi anlaşılabilecek.