İzmir'e hafta sonu uyarısı! Cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Cumartesi ve pazar günleri aniden bastırması beklenen yağışların kenti nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, uzmanlar vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekti.

KASIM AYINDA HAVA NASIL?

Kasım ayının ise yağışlarla birlikte gelecek. 1 Kasım Pazar günü yine gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 22; en düşük hava sıcaklığı ise 14 derece olacak.