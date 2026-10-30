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Haberler İzmir İzmir'e hafta sonu uyarısı! Cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak?

İzmir'e hafta sonu uyarısı! Cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü kent geneli için kritik uyarıyı son dakika duyurdu. Cumartesi ve pazar günleri İzmir’i etkisi altına alacak hava durumu detaylarında vatandaşları ne bekliyor? Gökyüzü aniden değişecek, işte plan yapmadan önce bilmeniz gerekenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Cumartesi ve pazar günleri aniden bastırması beklenen yağışların kenti nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, uzmanlar vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekti.

31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günü kenti gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına alacak.

KASIM AYINDA HAVA NASIL?

Kasım ayının ise yağışlarla birlikte gelecek. 1 Kasım Pazar günü yine gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 22; en düşük hava sıcaklığı ise 14 derece olacak.

Meteoroloji'ye göre İzmir'de yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. 2 Kasım Pazartesi ve 3 Kasım Salı günlerinde kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU

Cumartesi Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 21°C

Pazar Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 22°C

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