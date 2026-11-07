Koreograf babanın müzisyen kızı

İZMIR ve İstanbul moda camiasının ünlü koreografı Akif Örük'ün kızı Koza Örük, müzik ve sanat dünyasındaki çalışmalarıyla güzel çalışmalara imza atıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi olan genç yetenek, ajansın prestijli organizasyonlarına ve yarışmalarına hazırladığı özgün müziklerle dikkat çekiyor. Moda ve organizasyon sektörünün içine doğduğunu belirten Koza Örük, çocukluğundan bu yana bu camiaya yabancı olmadığını ifade etti. Müzik tutkusunu akademik eğitimle taçlandıran Örük, 2023 yılında girdiği DEÜ GSF Müzikoloji Bölümü'nde eğitimine devam ederken, yapay zeka araçlarını yaratıcı bir süreçle harmanlayarak kendi projelerini hayata geçirmeye başladı. İki yıl önce yapay zeka destekli müzik uygulaması Suno AI ile sektöre adım atan genç müzisyen, özellikle Miss and Mr Model yarışmalarının müzik bankasını sıfırdan oluşturuyor. Şarkıların sözlerini ve altyapı kurgularını tamamen kendi estetik anlayışına göre şekillendirdiğini belirten Örük, "Yarışmanın müzikleri tamamen bana ait. Sözlerini ben yazıyorum, promptunu ben oluşturuyorum. Yapay zeka sadece bir araç; ona ne kadar güzel bir prompt verirseniz o kadar harika sonuçlar alıyorsunuz" dedi. Yabancı ve yerli konseptlerde hazırladığı dinamik ve enerjik müziklerle defilelere ayrı bir soluk getiren genç yetenek, aynı zamanda kendi sesini de projelere entegre ettiğini, hatta sosyal gündemler için de ilham geldikçe özgün çalışmalar ürettiğini belirtti.Baba mesleği olan mankenliği, boyunun yetersiz oluşu ve sektörün içinde tüm çocukluğunu geçirmiş olmaktan dolayı hiç düşünmediğini söyleyen Örük, küçük yaşlarda podyum deneyimi yaşadığı için bu alanda bir hevesinin kalmadığını ifade etti. 10 yıldır piyano çalan ve bireysel müzik çalışmalarını evde sürdüren başarılı öğrenci, B planı olarak pedagojik formasyon alarak öğretmenlik yapmayı hedefliyor. Çocuklarla ve özel öğrencilerle kurduğu güçlü bağın kendisini bu yönde motive ettiğini vurgulayan Koza Örük, 2027 yılının Mayıs ayında üniversiteden mezun olmayı hedefliyor. Ailesinin müzik çalışmalarında kendisine büyük destek olduğunu belirten Örük, gelecekte piyano altyapılı akustik projelere de ağırlık verebileceğini dile getirdi. Ürettiği özgün yarışma müziklerini ve kompozisyonlarını kendi adını taşıyan YouTube kanalında dinleyicilerle buluşturan Örük, sanat dolu kariyer yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.