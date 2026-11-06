Buca’da yıkım başladı! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 20 metrelik imar yolu için açıklama geldi

Son dakika İzmir haberleri: İzmir Buca 'da trafik yoğunluğunu azaltarak ulaşımı rahatlatması hedeflenen 20 metre genişliğindeki imar yolu projesi kapsamında, Dumlupınar Mahallesi'nde 2019 yılında başlatılan kamulaştırma süreci devam ediyor. Hukuki süreçleri tamamlanan parsellerin tapuları İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne devredilirken, eski mal sahiplerinin evlerde yaşamayı sürdürdüğü öğrenildi. Kamulaştırılan yapıların yıkımına başlanması ise bölgede imar planına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, gerekli tebligatların yapılmasının ardından kamulaştırılan parsellerde yıkım çalışması başlattı. Kamulaştırılan alanlara yol yerine 15 katlı yapılar yapılacağını öne süren bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kamulaştırma işleminin amacı herhangi bir kişiye veya müteahhide taşınmaz kazandırmak değil, Buca halkının ulaşım ihtiyacına yönelik kamusal bir düzenlemeyi hayata geçirmektir."

Hukuki süreçlerin tamamlandığını hatırlatan belediye, 946,93 metrekarelik bölümün tapusunun 19 Temmuz 2024'te tescil edildiğini, yargılama sonucu belirlenen 3 milyon 295 bin 618,31 liranın kamulaştırma bedeli olarak bankaya yatırıldığını kaydetti. Açıklamada, bedeli ödenen yapıların yıkılmasıyla imar planındaki 20 metre genişliğindeki yolun açılacağı ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği vurgulandı.