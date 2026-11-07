Borç katliamı

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesinde kan donduran detaylar yer aldı. Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.
ÖNCE KÖYE ÇAĞIRDI
Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Özdemir daha sonra telefon açarak paralarını vereceğini söyleyerek gelmelerini istediğini ifade etti Biçerdöveri satan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) dün köye çağıran Özdemir, anlaşmazlık yaşadığı üç kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Uzel ile Bekir ve Numan Toprak yaşamını yitirdi. Özdemir ardından Afyonkarahisar kent merkezine gitti. Osman Gazi Mahallesi'nde otomobiline binmek üzere olan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'nın yanına giden Özdemir, kadını tehdit edip aracı istedi. Özdemir, direnen Postalcı'ya tüfekle ateş edip ağır yaraladı. Postalcı, hastanede ameliyata alındı. Daha sonra araçla Kıyır köyüne gelen Özdemir, burada da otomobildeki Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'u (68) tüfekle vurup öldürdü. Bu araca yaklaşık 1 kilometre mesafede ise İsmail Şen'in (61) cesedi bulundu.
SON ANDA KURTULDU
Daha sonra gasbettiği otomobille Yukarıtandır köyüne giden saldırgan aracındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ve Din Kültürü Öğretmeni Hilal Mete'ye (31) ateş etti. Mete olay yerinde, Demir ise hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema G. ise saldırıdan son anda kurtularak kaçtı. Özdemir'in, gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin kırsal Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış halde bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı, bu kez Taşlık Mahallesi'nde süt satan bir kişinin aracını gasbettiği tespit edildi. Kaçmak isteyen Özdemir, ihbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi. Burada ekipler, otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ateş ederek karşılık veren Özdemir, yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi. Çatışma sırasında Astsubay Onur Ş.'nin (29) de sol kulağından hafif yaralandığı belirtildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, gece yarısı Afyonkarahisar'a getirildi.
KATİLDEN KAN DONDURAN İFADE
Özdemir, sorgusunda kan donduran detaylar yer aldı. Biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten Özdemir çok alkol aldığını, tüfeğini ve fişek dolu kovayı aracına koyarak buluşma yerine gittiğini beyan etti. Seri katil Kırşehirli Noman Toprak'tan vadeli biçerdöver aldığını, yanan biçerdöver ve kalan borç nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyü kırsalına çektiğini aktaran Özdemir, "Aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim" dedi. Kıyır köyü yolunda önünü kestiği araçtaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş'u araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle öldürdüğünü, araçlarını gasp ettiğini söyledi. İlerlerken hafif sürtüştüğü araç sürücüsü İsmail Şen'i tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine şahsı katlettiğini belirten zanlı, Selimiye köyü mevkiinde ise kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü bir çekiciye ateş açtığını aktardı.
ÖĞRETMENLERİ DURDURDU
Afyonkarahisar merkezde aracını vermeyen Sevgi Postalcı'yı başından vurarak ağır yaraladığını kaydeden zanlı, Yukarıtandır köyü civarında ise öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğunu belirtti. Katil "Siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın şahıs vardı. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de öldürdüm" ifadelerini kullandı. Özdemir, Afyonkarahisar Adliyesi'nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Biçer döver alacağı yüzünden öldürülen Ahmet Uzel, Noman Toprak ve Bekir Toprak'ın cenazeleri, Kırşehir Kümbetaltı Mezarlığı'nda defnedildi. Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir için Antalya Muratpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete için, Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, Mete'nin çok sayıda öğretmen arkadaşı, ailesi ile sevenleri katıldı. Hilal öğretmenin eşi Şahin Mete, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş çifti için de İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aydoğmuş çiftinin cenazeleri köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. İhsaniye ilçesinde yaşamını yitirenlerden İsmail Şen'in cenazesi, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Şen'in yakınlarının yanı sıra İscehisar Kaymakamı Enis Akdağoğlu ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan otomobilini vermediği için başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi süren 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
BİÇERDÖVER İZMİR'DE ORTAYA ÇIKTI
AFYONKARAHISAR'DA 8 kişinin öldürüldüğü saldırıların çıkış nedeni olduğu öne sürülen biçerdöver, İzmir'in Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde ortaya çıktı. Biçerdöverin, geçtiğimiz haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Saldırganın, olaydan bir gün önce kendisini aradığını belirten köy muhtarı Osman Kavlagan, "Beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' Bana çok iyi emeğin geçti, hakkını helal et' diye konuştu" dedi.
KÖYLÜ ARASINDA PARA TOPLAMIŞ
OLAYI haberleri izlerken öğrendiğini söyleyen Kavlagan, "Bende 'Biçerci Arif' olarak kayıtlıydı. Ben de lastik aldığım için faturaya baktım. Arif Sefa Özdemir yazıyordu, oradan anladım. Gece haberlerde ismini duyunca 'eyvah, bizim biçerci bu' dedim. Devamlı alkol kullanırdı. Biçerdöveri ovadan traktörle biz getirdik" dedi. Arif Sefa Özdemir'in yanan biçerdöveri için köylünün yardım topladığını söyleyen Kavlagan, "Kendisi için 50 bin liraya yakın bir para topladık. Esnaf, lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçu yardımcı oldu. Biz de yardımcı olduk. Sonra buradan gitti, 'Tekrar bir ortak biçerdöver aldım' dedi, 'Ondan da darbe yedim' dedi. Ben de 'Dikkat et biraz kendine, böyle her şeye girme' dedim. 'Abi, yapacak bir şey yok' dedi. Aramızda 9 dakikalık konuşma oldu" ifadelerini kullandı.
"YARDIM ETTİĞİME PİŞMANIM"
BIÇERDÖVERIN yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök ise "Hasat zamanı biçmeye başladık. Ben de köydeydim. Oğlum beni aradı 'Baba, biçer yanıyor' dedi. Buraya geldim ama ben gelinceye kadar biçerdöver de tarla da yanmış. Olayı bugün öğrendim. Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum. Arif Seza Özdemir için biz köyde para topladık. Biçerdöver borcu varmış. Tarlamız da mahsulümüz de yandı. Şikayetçi olmadık" diye konuştu.