Haberler Afyonkarahisar Borç katliamı Borç katliamı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Özdemir’in ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Pompalı tüfekle katliam yapan Arif Sefa Özdemir 3 kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer 5 kişiyi ise araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğünü söyledi İHSAN KARATAŞ









Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesinde kan donduran detaylar yer aldı. Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

ÖNCE KÖYE ÇAĞIRDI

Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Özdemir daha sonra telefon açarak paralarını vereceğini söyleyerek gelmelerini istediğini ifade etti Biçerdöveri satan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) dün köye çağıran Özdemir, anlaşmazlık yaşadığı üç kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Uzel ile Bekir ve Numan Toprak yaşamını yitirdi. Özdemir ardından Afyonkarahisar kent merkezine gitti. Osman Gazi Mahallesi'nde otomobiline binmek üzere olan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'nın yanına giden Özdemir, kadını tehdit edip aracı istedi. Özdemir, direnen Postalcı'ya tüfekle ateş edip ağır yaraladı. Postalcı, hastanede ameliyata alındı. Daha sonra araçla Kıyır köyüne gelen Özdemir, burada da otomobildeki Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'u (68) tüfekle vurup öldürdü. Bu araca yaklaşık 1 kilometre mesafede ise İsmail Şen'in (61) cesedi bulundu. SON ANDA KURTULDU

Daha sonra gasbettiği otomobille Yukarıtandır köyüne giden saldırgan aracındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ve Din Kültürü Öğretmeni Hilal Mete'ye (31) ateş etti. Mete olay yerinde, Demir ise hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema G. ise saldırıdan son anda kurtularak kaçtı. Özdemir'in, gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin kırsal Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış halde bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı, bu kez Taşlık Mahallesi'nde süt satan bir kişinin aracını gasbettiği tespit edildi. Kaçmak isteyen Özdemir, ihbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi. Burada ekipler, otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ateş ederek karşılık veren Özdemir, yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi. Çatışma sırasında Astsubay Onur Ş.'nin (29) de sol kulağından hafif yaralandığı belirtildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, gece yarısı Afyonkarahisar'a getirildi.