Romantizm dolu sonbahar rotaları

ABANT

Güzeller güzeli Abant... Sonbaharın en narin rotalarından biri olan Abant, sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Tertemiz bir göl ve dağ havası almak isteyenler için bulunmaz bir rota olan Abant, Bolu'nun merkezine 35 km mesafede bulunuyor. Abant Gölü'nün çevresinde yürüyüş yapabilir, bisikletle turlayabilir ya da fayton gezisi yapabilirsiniz. İş yükünün getirmiş olduğu tüm yorgunluğu sonbaharın huzurlu havasında atmak isterseniz eğer tertemiz bir göl manzarası ve kızıla boyanan ağaç yaprakları ile Abant sonbaharın tüm güzellikleriyle sizleri bekliyor. Sarı, kırmızı, yeşil ve turuncu tonlarının oluşturduğu bu renk cümbüşüne eşlik eden doğanın göldeki yansıması gelenleri kendine aşık edecek türden. Abant Milli Parkı'nda yürüyüş inanın size çok iyi gelecek.

KAZ DAĞLARI

Kaz Dağları da sonbaharın en gözde rotalarından biri. Tanrıların dağı olarak tanımlanan Kaz Dağları oksijen bolluğu ve bitki çeşitliliği bakımından dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bugün altın aramak için siyanürle kirletilme riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen geç olmadan gitmekte fayda olabilir. Tertemiz akan şelaleleri, sarı, turuncu ve yeşilin her tonunun hakim olduğu ormanları, endemik türleri ve termal tesisleri ile doğa sevenler için alternatif bir rota.

AMASRA

Sakinlik isteyenler, hem tarih hem de doğa arayanlar için Amasra bulunmaz bir fırsat. Yarımada üzerine kurulmuş olan küçük ve şirin bir balıkçı kasabası havasında. 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Amasra, antik dönemden beri önemli bir liman kenti olmuştur. Cenova Şatosu, kale ve müze gezilecek en önemli yerleri. Amasra Kalesi, kule ve burçları, surlarını süsleyen Ceneviz armaları ile Ortaçağı anımsatıyor.

CUMALIKIZIK

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Cumalıkızık harika bir sonbahar rotası. Osmanlılar'ın Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden biri. Osmanlı sivil mimarisinin en iyi korunmuş evlerinin bulunduğu bu şirin kentte Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen cami, hamam ve çeşmeler eminim ilginizi çekecek. Rengarenk cumbalı kerpiç evleri, kesme taşlarla döşenmiş daracık sokakları ile Cumalıkazık masallardan çıkmış gibi...