Romantizm dolu sonbahar rotaları

Sonbaharın kendine özgü renkleri, serin havası ve romantik atmosferi, yeni keşifler yapmak isteyenler için birbirinden güzel seyahat rotalarını öne çıkarıyor.
Doğanın sarı, kızıl ve turuncunun farklı tonlarına büründüğü bu mevsimde, tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla büyüleyen Kapadokya'dan göl manzarasıyla huzur veren Abant'a, yemyeşil ormanlarıyla Yedigöller'den tarihi sokaklarıyla Safranbolu'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen pek çok özel destinasyon bulunuyor. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak, doğayla iç içe vakit geçirmek ve sevdikleriyle romantik bir sonbahar tatili yaşamak isteyenler için hazırladığımız bu rotalar, kış gelmeden yeni anılar biriktirmek isteyenlere ilham veriyor.
KAPADOKYA
Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelen Kapadokya Bölgesi'nin merkezinde yer alan Nevşehir, tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıkların izleri ve tabiat harikası güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Vadileri, Hristiyan keşişlerin kayalara oydukları kiliseleri ve kiliselerle bağlantıları henüz çözülemeyen onlarca yeraltı şehri, manastırları ve peri bacalarıyla kent adeta büyüleyici ve gizemli bölgelerimizden de biridir. Tarihi boyunca Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılara yurt olması nedeniyle 230 sit alanı ve 1614 kültür varlığı olmak üzere toplam 1844 adet taşınmaz kültür varlığına sahip olan Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgârın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırması sonucunda oluşan peri bacaları ise listemizin başında yer alıyor.
ABANT
Güzeller güzeli Abant... Sonbaharın en narin rotalarından biri olan Abant, sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Tertemiz bir göl ve dağ havası almak isteyenler için bulunmaz bir rota olan Abant, Bolu'nun merkezine 35 km mesafede bulunuyor. Abant Gölü'nün çevresinde yürüyüş yapabilir, bisikletle turlayabilir ya da fayton gezisi yapabilirsiniz. İş yükünün getirmiş olduğu tüm yorgunluğu sonbaharın huzurlu havasında atmak isterseniz eğer tertemiz bir göl manzarası ve kızıla boyanan ağaç yaprakları ile Abant sonbaharın tüm güzellikleriyle sizleri bekliyor. Sarı, kırmızı, yeşil ve turuncu tonlarının oluşturduğu bu renk cümbüşüne eşlik eden doğanın göldeki yansıması gelenleri kendine aşık edecek türden. Abant Milli Parkı'nda yürüyüş inanın size çok iyi gelecek.
KAZ DAĞLARI
Kaz Dağları da sonbaharın en gözde rotalarından biri. Tanrıların dağı olarak tanımlanan Kaz Dağları oksijen bolluğu ve bitki çeşitliliği bakımından dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bugün altın aramak için siyanürle kirletilme riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen geç olmadan gitmekte fayda olabilir. Tertemiz akan şelaleleri, sarı, turuncu ve yeşilin her tonunun hakim olduğu ormanları, endemik türleri ve termal tesisleri ile doğa sevenler için alternatif bir rota.
AMASRA
Sakinlik isteyenler, hem tarih hem de doğa arayanlar için Amasra bulunmaz bir fırsat. Yarımada üzerine kurulmuş olan küçük ve şirin bir balıkçı kasabası havasında. 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Amasra, antik dönemden beri önemli bir liman kenti olmuştur. Cenova Şatosu, kale ve müze gezilecek en önemli yerleri. Amasra Kalesi, kule ve burçları, surlarını süsleyen Ceneviz armaları ile Ortaçağı anımsatıyor.
CUMALIKIZIK
Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Cumalıkızık harika bir sonbahar rotası. Osmanlılar'ın Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden biri. Osmanlı sivil mimarisinin en iyi korunmuş evlerinin bulunduğu bu şirin kentte Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen cami, hamam ve çeşmeler eminim ilginizi çekecek. Rengarenk cumbalı kerpiç evleri, kesme taşlarla döşenmiş daracık sokakları ile Cumalıkazık masallardan çıkmış gibi...
SAFRANBOLU
Safranbolu ismini burada yetişen dünyanın en pahalı baharatı olan safran çiçeğinden alır. 1994 senesinde koruma altına alınmış ve Unesco Dünya Kültür Mirasları Listesi'ne girmiş olan Safranbolu klasik Osmanlı mimarisini yansıtan evleri ile ünlü. Alt katları taş, üst katları ahşap-kerpiç karışımı olan, beyaz renkli 3 katlı bu evler, Safranbolu'nun simgesi durumundalar. Cinci Hanı, Yeni ve Eski Hamam'ı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Kazdağlıoğlu Camii, İzzet Mehmet Paşa Camii, Saat Kulesi, Kent Tarihi Müzesi, Bulak Mağarası, Yemeniciler Arastası, Demirciler ve Manifaturacılar Çarşısı, tarihi kemer ve çeşmeleri ile turistik bir çekim merkezi konumunda. Kaya mezarları ve tümülüsler ilgi çekici güzelliklerinden. Safranbolu'dan dönmeden meşhur lokumunu, cevizli yaprak helvasını, bükme denilen Safranbolu pidesini, piruhi denilen süzme yoğurtlu mantısını ve çavuş üzümünü tatmalısınız.
NEMRUT
Nemrut Dağı ve çevresi 1987 senesinde Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde yerini almış. Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlenebileceği noktalardan biri. Nemrut Dağı Tümülüsü MÖ 60'lı yıllarda Kommagene kralı 1. Antiochos tarafından denizden 2 bin 150 metre yükseklikte bir tepede inşa edilmiş. Doğu ve batı teraslarında kum taşından yapılmış 9 - 10 metre boyundaki tanrı heykelleri görülmeye değerler.
BEYPAZARI
Ankara'nın en gözde noktalarından biri olan Beypazarı, köy manzaraları ile sonbaharı içinize çekebileceğiniz ender güzellikte yerlerden sadece biri. Rotanızı Beypazarı'na çevirecek olursanız eğer kendinizi bir masal diyarında gibi hissetmeye hazır olun. Zira sıra sıra dizilmiş ahşap evlerin arasında kaybolacak, o lezzetli yemeklerin tadına bakarken büyük keyif alacaksınız.
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI
Denizi, ormanları, sahili ve tarihi ile Trakya'nın saklı cenneti olarak nitelendirilen İğneada Longoz Ormanları, bugünlerde özellikle ormanlarının güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Özellikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longozlar, film setlerini andırıyor. İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, her mevsim olduğu gibi sonbahar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İçinde birçok yabani hayvan ve bitkiyi barındıran Longoz Ormanları'nda yürüyüşlere çıkarak, anın keyfini çıkarabilirsiniz.