Haberler Cumartesi Topçu astsubayın elinde kırılgan mucize Topçu astsubayın elinde kırılgan mucize Yıllarca topçu birliklerinde görev yaptı, şimdi bir yumurta kabuğunu kırmadan sanat eserine dönüştürmek için saatlerce ter döküyor. İzmirli emekli astsubay İlter Ünlü, sabrı ve hayal gücüyle sıradan yumurtaların kabuklarına adeta hayat veriyor. Eserleri Amerika ve Almanya’ya kadar ulaşan Ünlü’nün en büyük hayali ise Türkiye’de çok az kişinin yaşattığı bu sanatın kendisiyle birlikte yok olmaması İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU









BIR yanda topların gürültüsü, diğer yanda bir dokunuşla paramparça olabilecek yumurta kabuğunun sessizliği... İki ayrı dünya, tek bir insanın hayatında buluştu. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde topçu astsubayı olarak görev yapan İlter Ünlü, emekliliğinde silahların ve askerî disiplinin dünyasından sanatın inceliklerine uzanan sıra dışı bir yolculuğa çıktı. Şimdi ellerinde ne bir silah ne de askeri teçhizat var. Onun en değerli malzemesi, çoğumuzun kahvaltıdan sonra çöpe attığı yumurta kabukları. İzmir'de yaşayan İlter Ünlü, deve kuşu, kaz ve tavuk yumurtalarının kabuklarını milim milim oyarak dantel inceliğinde sanat eserlerine dönüştürüyor. Kimi zaman yedi saatlik emeğini tek bir yumurtaya sığdırıyor, kimi zaman bir insanın bütün hayatını küçücük bir kabuğun üzerine işliyor. Üstelik her eser tek ve benzersiz. Ancak Ünlü'nün asıl mücadelesi yumurtaları kırmadan işlemek değil, bu nadir sanatın gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak.

SANAT YOLCULUĞU

İLTER Ünlü'nün yumurta kabuğu oyma sanatıyla tanışması, internette izlediği bir videoyla başladı. Daha önce hiç denemediği bu sanatı yapabileceğini düşündü. Evindeki basit oyma makinesini aldı, bir yumurtanın içini boşalttı ve üzerine ilk motifini çizdi. İlk denemesinde başarılı olunca araştırmalarını derinleştirdi. Türkiye'de bu sanatla uğraşan çok az kişi olduğunu görünce yurt dışındaki örnekleri incelemeye başladı. Zamanla kullandığı aletleri değiştirdi, diş hekimlerinin kullandığı yüksek devirli cihazları temin etti ve kendi yöntemlerini geliştirdi. O günleri anlatan Ünlü, "İnternette bir video izledim. Ben de yapabilirim dedim. Basit bir makinem vardı. Yumurtanın içini boşalttım, üzerine bir motif çizdim ve işlemeye başladım. Baktım oluyor. Sonra araştırdım, geliştirdim. Bugünlere böyle geldim" dedi.Yumurta kabuğu oyma sanatı, büyük bir sabır ve dikkat gerektiriyor. Önce yumurtanın alt kısmına küçük bir delik açılıyor. İçindeki sarısı ve beyazı boşaltılıyor. Ardından kabuk temizleniyor, kurutuluyor ve içindeki ince zar özel bir yöntemle çıkarılıyor. Asıl zorlu süreç ise bundan sonra başlıyor. Ünlü, yumurtanın üzerine çizdiği motifleri yüksek devirli cihazlarla milim milim işliyor. Bazen 15 dakikada tamamlanan bir motif, bazen yedi saatlik bir emeğe dönüşüyor.