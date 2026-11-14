Evlerde yeni trend analog odalar

DİJİTAL cihazlardan uzaklaşmak ve günlük hayatın yoğunluğuna kısa bir mola vermek isteyenler için öne çıkan analog oda trendi, evlerde ekransız yaşam alanları oluşturmayı teşvik ediyor. Kitap okumak, plak dinlemek, günlük tutmak, resim yapmak ve el işiyle uğraşmak gibi aktivitelerin ön plana çıktığı bu alanlar, teknolojiyi tamamen hayatın dışına çıkarmadan dijital dünyaya verilen zamanı azaltmayı amaçlıyor.

ÇEVRİMDIŞI AKTİVİTELER

ANALOG oda oluşturmak için ayrı bir odaya ya da büyük bir bütçeye ihtiyaç duyulmazken, evin küçük bir köşesi bile kişisel bir dinlenme ve hobi alanına dönüştürülebiliyor. Analog oda hazırlarken rahat bir okuma köşesi oluşturmak, plak çalar ve kitaplık kullanmak, el işi malzemelerine yer açmak veya masa oyunları için küçük bir alan düzenlemek mümkün. Dekorasyonda ahşap mobilyalar, sıcak aydınlatmalar, bitkiler ve kişisel eşyalarla huzurlu bir atmosfer oluşturulması öneriliyor. Evin salonunda, yatak odasında veya balkonunda böyle bir alan hazırlayabilenler, telefon ve bilgisayarlardan uzaklaşarak sevdikleri uğraşlara daha fazla zaman ayırabiliyor. Analog yaşam anlayışı, yeni eşyalar satın almaktan çok, günlük rutine ekransız molalar ekleyerek çevrimdışı aktiviteleri yeniden hayatın merkezine taşımayı hedefliyor.