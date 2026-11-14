İzmir'de yaşayanların en çok merak ettiği soru: Musluğumdan akan su hangi barajdan geliyor?

Son dakika haberleri... Evinizdeki musluktan akan suyun hangi barajdan geldiğini biliyor musunuz? İzmir'de bazı barajlar kritik sınırın altına inerken, hangi ilçelerin susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu belli oldu! İlçe ilçe İzmir'in su kaynakları listesi haberimizde…
1.KARŞIYAKA, ÇİĞLİ, MENEMEN VE FOĞA (KUZEY AKSI)
Ağırlıklı Kaynağı: Gördes Barajı ve Tahtalı Barajı (Şebeke entegrasyonu ile), ayrıca yeraltı su kaynakları (kuyular).
Kuzey aksındaki bu ilçeler, hem Gördes Barajı'ndan gelen hatlarla hem de Manisa/Menemen civarındaki derin kuyulardan sağlanan yeraltı sularıyla beslenir.
2. KONAK, BORNOVA, BAYRAKLI VE KARABAĞLAR (MERKEZ AKSI)
Ağırlıklı Kaynağı: Tahtalı Barajı (Kentin ana can damarı).
İzmir'in kalbi sayılan bu merkezi ilçeler, Menderes sınırları içindeki dev Tahtalı Barajı'ndan gelen suyu kullanır. Görece (Gözde) Arıtma Tesisi'nde arıtılan Tahtalı suyu, merkezi hatlar üzerinden bu ilçelerdeki evlere ulaşır.
3. BUCA VE GAZİEMİR (GÜNEY-MERKEZ AKSI)
Ağırlıklı Kaynağı: Tahtalı Barajı ve Göksu-Kızıldere yeraltı su kaynakları.
Bu ilçeler hem Tahtalı Barajı'nın arıtılmış suyunu kullanır hem de bölgesel su kuyularından (Göksu havzası) takviye alır.
4. URLA, SEFERİHİSAR VE ÇEŞME (YARIMADA AKSI)
Ağırlıklı Kaynağı: Ürkmez Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve yerel kuyular/desalinasyon (deniz suyu arıtma) yatırımları.
Yarımada bölgesi kendi coğrafi sınırları içindeki barajlara daha bağımlıdır. Özellikle Çeşme ve Alaçatı taraflarının yaz aylarındaki su yükünü Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve bölgedeki kuyular sırtlar. Seferihisar ve çevresi ise doğrudan Ürkmez Barajı'nın su hatlarıyla beslenir.
5. ÖDEMİŞ, TİRE, KİRAZ, BERGAMA VE ÖTÜRÜ DİĞER DIŞ İLÇELER
Ağırlıklı Kaynağı: Bölgesel ilçe barajları ve derin yeraltı kuyuları.
Küçük Menderes (Ödemiş, Tire, Beydağ) ve Bakırçay (Bergama, Dikili) havzalarındaki ilçeler, merkezî büyük barajlardan ziyade o ilçenin kendi adını taşıyan yerel tarım/içme suyu barajları ve yer altı kaynaklarından su alır.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
İzmir'de 13 Kasım 2026 tarihli İZSU verileri, barajlar arasındaki doluluk farkını ortaya koydu. Özellikle kentin önemli su kaynaklarından Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 40,84 olarak ölçüldü.
İzmir'deki barajların aktif doluluk oranları şöyle:
Tahtalı %40,84
Balçova %36,43
Ürkmez %63,61
Gördes %27,62
Alaçatı Kutlu Aktaş %52,24
Veriler İZSU'nun 13 Kasım tarihli resmî baraj su durumu tablosundan alınmıştır.