İzmir'de yaşayanların en çok merak ettiği soru: Musluğumdan akan su hangi barajdan geliyor?

3. BUCA VE GAZİEMİR (GÜNEY-MERKEZ AKSI)

Ağırlıklı Kaynağı: Tahtalı Barajı ve Göksu-Kızıldere yeraltı su kaynakları.

Bu ilçeler hem Tahtalı Barajı'nın arıtılmış suyunu kullanır hem de bölgesel su kuyularından (Göksu havzası) takviye alır.



4. URLA, SEFERİHİSAR VE ÇEŞME (YARIMADA AKSI)

Ağırlıklı Kaynağı: Ürkmez Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve yerel kuyular/desalinasyon (deniz suyu arıtma) yatırımları.

Yarımada bölgesi kendi coğrafi sınırları içindeki barajlara daha bağımlıdır. Özellikle Çeşme ve Alaçatı taraflarının yaz aylarındaki su yükünü Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve bölgedeki kuyular sırtlar. Seferihisar ve çevresi ise doğrudan Ürkmez Barajı'nın su hatlarıyla beslenir.