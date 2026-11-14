İzmir’de bir asırdır sanatın hizmetinde!

İZMİR Milli Kütüphane için yapılan binaya gelir sağlaması amacıyla 1926 yılında sinema olarak kapılarını açan Elhamra Sahnesi, kentin kültür ve sanat yaşamına hizmette 100 yılı geride bıraktı. Kentin kültürel mirasının önemli parçalarından Elhamra'nın kuruluş serüveni 1912 yılında, daha sonra İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti adını alacak sivil bir girişimin Salepçioğlu Hacı Ahmet Konağı'nın selamlık bölümüne İzmir Milli Kütüphaneyi kurmasıyla başladı.

KÜTÜPHANE TİYATROSU

BİR süre sonra kütüphaneye ayrı bir bina yapılmasına karar verildi. Yeni bina için ihtiyaç duyulan geliri sağlaması için ise konağın bahçesine bir sinema binası inşa edilmesi kararlaştırıldı. Mimar Tahsin Sermet'e planı hazırlatılan milli kütüphane ve sinema binasının temeli 1915'te atıldı. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen inşaat çalışmalarına, İzmir'in kurtuluşunun ardından devam edildi. Sinemanın inşaatı 1926'da tamamlandı. Elhamra Sineması adıyla hizmet veren salon, "Milli Kütüphane Sineması", "Milli Kütüphane Tiyatrosu" gibi adlarla da anıldı. Birçok müzisyenin de konser verdiği bina, televizyonla birlikte sinemaya duyulan ilginin azalması ve kira gelirinin yetersizliği nedeniyle 1978'de Kültür ve Turizm Bakanlığına kiralandı. Bakanlıkça restore edilerek 1982'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından kullanılmaya başlandı. Richard Strauss'un "Ariadne auf Naxos", Giuseppe Verdi'nin "Simon Boccanegra" ve Mozart'ın "Idomeneo" operalarının Türkiye prömiyerleri burada gerçekleştirildi. Sahne ayrıca Tevfik Akbaşlı'nın "Muhteşem Süleyman", Ruperto Chapi'nin "La Muerte de Garcilaso" ve Selman Ada'nın "Mavi Nokta" operaları ile Can Atilla'nın "Kerbela Balesi" ve Tevfik Akbaşlı'nın "Kösem Sultan" balelerinin dünya prömiyerlerine de ev sahipliği yaptı. Elhamra Sahnesi bugün opera ve bale eserlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesinin sanat organizasyonlarına da ev sahipliği yaparak kentin kültür ve sanat yaşamına verdiği katkıyı sürdürüyor.