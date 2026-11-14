İzmir'in saklı güzeli Beydağ! Evliya Çelebi övgüler yağdırmıştı: Hafta sonu kaçamağını bu ilçeye yapın! Bu gezide ciğerleriniz bayram edecek...

Doğa kendini yavaş yavaş kış mevsimine hazırlarken İzmir'in saklı güzeli Beydağ yılın her mevsimi ziyaretçilerini kendine çekiyor. Zengin tarihi, doğal güzellikleri, yeşilden sarıya dönen ceviz ve kestane ağaçlarıyla kaplı dağları ve dillere destan baraj gölüyle Beydağ İzmir'in cennet köşelerinden. İzmir'e yaklaşık 142 km uzaklıktaki bu sakin ilçe ciğerlerinizi bayram ettirecek bol oksijenli havası, yerel yemekleri, tarihi kalesi, ahşap evleri size muhteşem bir hafta sonu rotası sunuyor.
TARİHLE İÇ İÇE
Beydağ'daki kaya mezarları, Pilav tepe, İntepe, Cintepe ve Beyler Tepesi tümülüsleri, bir zamanlar yörede Lidyalıların egemen olduğunu belgeliyor. Tümülüsler, Lidya krallarının ya da asil ve zengin Lidyalıların mezarları olarak yapılmıştır. Tüm bu kalıntılar eski çağlardan bu yana Beydağ'ın önemli bir yerleşim merkezi olduğunun kanıtıdır.
Beydağ'ın tarihte bilinen ilk adı Palaipolistir. Palaipolis'i kuranlar ise Lidyalıların soyundan olan Kibyrahlardır. M.S. 4'üncü yüzyıla kadar, Yukarı Kilbiyanos (Küçük Menderes doğu bölgesi) Bizans İmparatorluğu'nun hudutları içinde kalmıştır. Peganizm'in yasaklanmasından sonra Hıristiyanlık resmen bölgeye girmiş ve kiliseler yapılmıştır. 1079- 1080 yıllarında Selçukluların fetihleri Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz kıyılarına kadar gelmiştir. Bu tarihlerde, Kilbiyanon ovasındaki: Palaiapolis (Balyambolu, Beydağ), Koloe (Keleş, Kiraz), Byrgion (Birgi). Hypaipa (Dabbey. Günlüce) Nikaia gibi kent ve kaleler Türklerin eline geçti.
ÖVGÜYLE BAHSEDİLDİ
Bölgede başlayan Türk Egemenliği daha sonra Birgi merkez alınarak kurulan Aydınoğulları döneminde de devam etmiştir. Aydınoğulları Beyliği'nin I. Beyazıt'ın egemenliğini tanıması ile beylik merkezi Tire olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde Balyambolu (Beydağ) küçük bir kasaba olarak Tire'ye bağlanmıştır. Ekonomik bakımdan da Tire ile ilişkilidir.
Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, 1671 yılında bu güzel ilçeye gelerek, seyahatnamesinde Beydağ'dan övgü dolu sözler ile bahsetmişti.Yeşilin ve sarının bin bir tonunu barındıran ilçede, göl manzaralı belediye ait Kır lokantası ve kahvesi Beydağ'ın merkezine gelmeden görülebilecek güzel dış mekanlardan. Beydağ kalesi ve kaya mezarları Beyköy kahveleri ve şelalesi adeta saklı cennet niteliğinde. Kent içinde eski güzelliğini koruyan tek katlı ahşap evler büyüleyici. Ceviz ve kestane ağaçlarıyla bezeli köyler samimi insanlarıyla bütünleşmiş. İzmir'e yaklaşık 142 km uzaklıktaki Beydağ 12 bin nüfusuyla Küçükmenderes havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuştur. Aydın ve Nazilli'ye ise oldukça yakın. Özel otomobilinizle İzmir'den yaklaşık 1 buçuk 2 saat yolcuktan sonra ilçeye ulaşabilirisiniz. Sık aralıklarla minibüs seferleri mevcut. Konaklama sınırlı olsa da kestane ve ceviz ağaçları ile kaplı yaylalarında kamp seçeneği göz ardı edilmemeli. Yöresel keşkek, pide ve köfte vazgeçilmez tatlardan.