İzmir'in saklı güzeli Beydağ! Evliya Çelebi övgüler yağdırmıştı: Hafta sonu kaçamağını bu ilçeye yapın! Bu gezide ciğerleriniz bayram edecek...

ÖVGÜYLE BAHSEDİLDİ Bölgede başlayan Türk Egemenliği daha sonra Birgi merkez alınarak kurulan Aydınoğulları döneminde de devam etmiştir. Aydınoğulları Beyliği'nin I. Beyazıt'ın egemenliğini tanıması ile beylik merkezi Tire olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde Balyambolu (Beydağ) küçük bir kasaba olarak Tire'ye bağlanmıştır. Ekonomik bakımdan da Tire ile ilişkilidir.

Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, 1671 yılında bu güzel ilçeye gelerek, seyahatnamesinde Beydağ'dan övgü dolu sözler ile bahsetmişti.Yeşilin ve sarının bin bir tonunu barındıran ilçede, göl manzaralı belediye ait Kır lokantası ve kahvesi Beydağ'ın merkezine gelmeden görülebilecek güzel dış mekanlardan. Beydağ kalesi ve kaya mezarları Beyköy kahveleri ve şelalesi adeta saklı cennet niteliğinde. Kent içinde eski güzelliğini koruyan tek katlı ahşap evler büyüleyici. Ceviz ve kestane ağaçlarıyla bezeli köyler samimi insanlarıyla bütünleşmiş. İzmir'e yaklaşık 142 km uzaklıktaki Beydağ 12 bin nüfusuyla Küçükmenderes havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuştur. Aydın ve Nazilli'ye ise oldukça yakın. Özel otomobilinizle İzmir'den yaklaşık 1 buçuk 2 saat yolcuktan sonra ilçeye ulaşabilirisiniz. Sık aralıklarla minibüs seferleri mevcut. Konaklama sınırlı olsa da kestane ve ceviz ağaçları ile kaplı yaylalarında kamp seçeneği göz ardı edilmemeli. Yöresel keşkek, pide ve köfte vazgeçilmez tatlardan.