Kayıp ile başlayan sıra dışı bir aşk hikayesi!

ROMANTİK komedi film türünde olan Voicemails for Isabelle (Isabelle'e Sesli Mesaj), kaybettiği kız kardeşiyle konuşmaya devam etmek için eski telefon numarasına sesli mesajlar bırakan bir kadının, bu mesajların hiç tanımadığı başka bir insanın hayatına ulaşmasıyla değişen yolculuğunu konu alıyor.

SES KAYITLARI

FİLMİN merkezinde Jill karakteri yer alıyor. Kardeşi Isabelle'in ölümünden sonra onunla vedalaşamadığını hisseden Jill, eski numaraya sesli mesaj bırakmayı sürdürür. Ancak numara artık Wes isimli bir yabancıya aittir. Wes, Jill'in geçmişine, acısına ve hayatına dair bıraktığı bu kişisel kayıtları dinlemeye başladıkça aralarında beklenmedik bir bağ oluşur. Isabelle'e Sesli Mesaj, klasik bir romantik komedinin başlangıç fikrini daha duygusal bir noktaya taşıyor. İki insanın tesadüfen karşılaşması yerine, birinin geçmişinden kalan ses kayıtları üzerinden kurulan bir yakınlık anlatılıyor. Film, yas sürecini yalnızca üzüntü üzerinden değil; hatırlamak, geçmişi bırakmak ve yeni bağlara yer açmak üzerinden ele alıyor. Jill'in bıraktığı mesajlar aslında sadece Isabelle'e ulaşma çabası değil, aynı zamanda kendi hayatında eksik kalan bir parçayla iletişim kurma biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde mesajlaşma ve kısa dijital iletişim biçimleri yaygınlaşırken, sesli mesajlar daha kişisel ve samimi bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor. Film de bu küçük ayrıntıyı hikâyenin merkezine yerleştirerek daha nostaljik bir atmosfer yaratıyor.