Met gala 2027’nin teması belirlendi: Kot tisört ve gündeliğin şiirselliği

Uzun saçları, desenli bandanası, askeri esintili yeleği ve işlemeli pantolonuyla podyumda yürüyen John Galliano, arkasında büyük bir Dior logosuyla moda ve tasarım dünyasının Met Gala gibi etkinliklerdeki yaratıcı ruhunu yansıtıyor. Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü (Costume Institute), 2027 Met Gala'ya eşlik edecek bahar sergisinin temasını "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday" olarak açıkladı. Türkçeye "OLAĞANüstü: Moda ve Gündeliğin Şiirselliği" diye çevrilebilecek tema 5 Kasım 2026'da duyuruldu. Sergi, sıradan giysilerin ve gündelik malzemelerin moda tasarımcılarının elinde nasıl sıra dışı tasarımlara dönüştüğünü inceleyecek. Sergi, Kostüm Enstitüsü'nün mevcut sergisi "Costume Art" ile başlayan sorgulamanın devamı niteliğinde. "Costume Art" giyinmiş bedeni estetik deneyimin merkezine koyuyordu. "extraORDINARY" ise bu bakışı gardıroplarımızdaki en tanıdık parçalara çeviriyor. Sergi giysileri yalnızca tasarım nesnesi olarak ele almıyor. Onları nasıl giydiğimiz, nasıl kombinlediğimiz ve nasıl koruduğumuz da zamanla anlamlarını belirleyen etkenler olarak sergide yer alıyor. Sıradan olan, hiçbir zaman göründüğü kadar basit değildir.

'TEK KULLLANIMLIK'

Küratörlüğünü Andrew Bolton'ın üstlendiği sergi, Stephanie Kramer ve Emily Mushaben ile birlikte hazırlanıyor. Sergi iki ana bölümden oluşuyor: Familiar Forms (Tanıdık Formlar): Kot pantolon, tişört, kapüşonlu sweatshirt, biker ceket, trençkot ve şişme mont gibi temel giysilerin tasarımcılar tarafından yeniden yorumlanmasını inceliyor. Bu bölümde yer alacak parçalardan bazıları şunlar: Matthieu Blazy'nin Bottega Veneta için tasarladığı ve kot görünümlü ama deriden yapılan 2022-23 tarihli pantolon, Gianfranco Ferré'nin 2006 tarihli gömleği, Marc Jacobs'ın Perry Ellis için 1993'te tasarladığı flanel gömlek ve Junya Watanabe'nin 2011-12 tarihli biker ceketi. Common Matter (Sıradan Malzeme): Kâğıt, plastik ve metal (alüminyum gibi) olmak üzere üç ana gruptan oluşuyor. Gündelik, hatta "tek kullanımlık" sayılan bu malzemelerin katlama, kesme, birleştirme ve montaj teknikleriyle nasıl giyilebilir tasarımlara dönüştüğünü gösteriyor.

DEĞİŞEN TEMA

2027 için ilk olarak, John Galliano'nun yaklaşık 40 yıllık kariyerini ele alacak "John Galliano: Horizons" adlı retrospektif duyurulmuştu. Sergi gerçekleşseydi Galliano, Kostüm Enstitüsü'nün kişisel sergi açtığı üçüncü yaşayan tasarımcı olacaktı. Ondan önce bu onuru yalnızca 1983'te Yves Saint Laurent ve 2017'de Rei Kawakubo almıştı. Kostüm Enstitüsü, tasarımcının 2011'de Dior'dan ayrılmasına yol açan antisemitik ve ırkçı söylemlerini sergideki "Bearings" adlı bölümde doğrudan ele alacağını açıklamıştı. Ancak bu yaklaşım yeterli görülmedi. New York Times'ın konuyla ilgili haberinin ardından tartışma büyüdü. New York Belediye Meclisi Sözcüsü Julie Menin de müzeye sergiyi yeniden değerlendirmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Bu tepkilerin ardından Galliano sergiden çekildiğini Instagram hesabından duyurdu.Bunun üzerine Andrew Bolton yeni sergiyi sıfırdan kurguladı. Bolton, Vogue'a yaptığı açıklamada bir B planı olmadığını söyledi. Bir tasarımcının yerine başka bir tasarımcı koymak yerine, modanın en gündelik parçalarına odaklanan bir konsept geliştirdi.

1948'DEN GÜNÜMÜZE

Met Gala, başlangıçta Kostüm Enstitüsü yararına bağış toplama etkinliği olarak doğdu ve yıllık serginin açılış kutlaması olarak hizmet verdi. Etkinlik sonrasında ise sergi birkaç ay boyunca müzede ziyaretçilere sunuldu. Diana Vreeland, Vogue'un baş editörü olarak görev yaptıktan sonra ünlü Fransız Amerikalı moda editörü ve köşe yazarı olarak Kostüm Enstitüsü'ne danışman olarak katılarak etkinliğin yönünü değiştirdi. Vreeland'in enstitüde olduğu dönemde davetli listesinde Elizabeth Taylor, Andy Warhol, Diana Ross, Liza Minnelli, Elton John, Cher gibi dönemin en büyük yıldızları yer alıyordu. Bu dönemde, etkinlik daha ayrıntılı ve ünlülere yönelik bir hal aldı ve Halston, Jackie Kennedy Onassis ve Bianca Jagger gibi isimler de katıldı. Vreeland'in görev süresi boyunca Met'te düzenlenmeye başlanan etkinlik, gala temalarının tanıtımıyla birlikte tipik bir yardım etkinliği olmaktan ziyade daha çok bir parti havasına büründü.