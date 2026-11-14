Haberler Cumartesi Taşların renkleri ile resim yapıyor Taşların renkleri ile resim yapıyor Fırça ve boya yerine doğanın sunduğu renkleri kullanan Hakime Gülsoy, renkli taş tozlarıyla sıra dışı eserlere imza atıyor. Kütahya’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, taşların doğal renklerini sanatla buluşturuyor. MURAT ŞENBAKLAVACI









Kütahya'da yaşayan sanatçı Hakime Gülsoy, doğadan topladığı renkli taşları kullanarak boya kullanmadan resimler yapıyor. Doğal taşları havanda ezerek toz haline getiren Gülsoy, ceviz, kavak ve çam ağaçlarının gövdelerinden oluşturduğu panolara, taşların kendi renkleriyle oluşturduğu eserlerini, 10 yılı aşkın süredir Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde sürdürüyor. Gülsoy, geleneksel resim tekniklerinden farklı olarak doğal taşların renklerini kullanarak özgün eserler ortaya çıkarıyor. Doğada bulunan renkli taşları toplayıp havanda ezerek belirli bir inceliğe getiren Gülsoy, hiçbir boya kullanmadan hazırladığı taş tozlarıyla resimlerini oluşturuyor. Doğanın kendi renklerini sanatla buluşturan Gülsoy, emek ve sabır gerektiren bu çalışmasıyla dikkat çekiyor.

EŞİ DE YARDIMCI OLUYOR

Aynı zamanda yağlı boya resimler de yapan Hakime Gülsoy, doğal taşlarla gerçekleştirdiği çalışmaların kendisine farklı ve özgün geldiğini söyledi. Bu sanat dalını merhum emekli öğretmen Bünyamin Cumurcu'dan öğrendiğini belirten Gülsoy, yaklaşık 10 yılı aşkın süredir çalışmalarını devam ettirdiğini ifade etti. Çalışmalarında hiçbir boya kullanmadığını vurgulayan Gülsoy, doğada bulunan renkli taşları ezerek toz haline getirdiğini ve resimlerini taşların doğal renkleriyle yaptığını anlattı. Taşların toz haline getirilmesinin oldukça fazla emek ve fiziksel güç gerektirdiğini belirten Gülsoy, bu aşamada eşinin de kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi. Doğal taşlarla yapılan resimlerin, yağlı boya çalışmalarından farklı bir teknik gerektirdiğini kaydeden Gülsoy, yağlı boyada istenilen rengi elde etmek için farklı renklerin karıştırılabildiğini, ancak doğal taş çalışmalarında böyle bir imkanın bulunmadığını belirtti. Sanatçının elindeki taşların doğal renklerini kullanarak eserlerini oluşturduğunu anlatan Gülsoy, yeşilin farklı tonlarından pembenin açık ve koyu tonlarına kadar elindeki renkleri birbiriyle uyumlu hale getirmeye çalıştığını söyledi. Renkleri önceden belirlenmiş taşlarla çalışmanın ayrı bir dikkat ve sabır gerektirdiğini ifade eden Gülsoy, her parçanın eserin genel görünümüne uygun şekilde yerleştirilmesi için özen gösterdiğini kaydetti.