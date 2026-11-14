TÜRK edebiyatının önemli yazar ve şairlerinin okuma alışkanlıkları, edebi birikimlerini şekillendiren eserler ve kitaplarla kurdukları ilişki, "Yazanların Kütüphanesi: Türk Edebiyatının Okuma Kültürü" adlı akademik çalışmada ele alındı. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek'in editörlüğünde VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlanan eser, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Çalışmada, edebiyatçıların kimlerden etkilendikleri, hangi yazarları okudukları ve bu birikimin eserlerine nasıl yansıdığı incelendi. Tanıtım toplantısında konuşan Aslıyüksek, okuma kültürünün geliştirilmesinin toplumsal dayanışma, hoşgörü ve karşılıklı anlayış açısından önemli olduğunu vurgulayarak, bu konunun akademik çalışmalarla da gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

600 SAYFADAN OLUŞTU

YAKLAŞIK 600 sayfadan oluşan ve 32 araştırmacının yazılarını içeren kitapta, genç akademisyenlerin katkıları da öne çıktı. Çalışmada söz alan Prof. Dr. Yakup Çelik, yazarların eserleri aracılığıyla yaşadıkları dönemin toplumsal yapısını, dünya görüşlerini ve ruh hallerini yansıttıklarını ifade ederken, Prof. Dr. Abdullah Uçman ise ortak bir akademik çalışma sonucunda ortaya çıkan eserin önemine dikkat çekti. "Yazanların Kütüphanesi", editör Aslıyüksek'in daha önce yayımlanan Türk edebiyatında kitap, kütüphane ve okuma kültürünü konu alan çalışmalarının devamı niteliğini taşıyor. Eserde Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Yaşar Kemal, Oğuz Atay ve Adalet Ağaoğlu gibi önemli edebiyatçıların okuma serüvenleri ve edebi üretimlerine yön veren kaynaklar da ele alınıyor.