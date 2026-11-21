Haberler Cumartesi 2026 yılının kelimesi belli oldu 2026 yılının kelimesi belli oldu Cambridge Sözlüğü, yapay zekanın gelişmesiyle insan ve makine arasındaki sınırların daha fazla tartışılması ve teknoloji bağımlılığına ilişkin endişelerin artması nedeniyle 2026 yılının kelimesini 'insan' (human) olarak belirledi. HABER MERKEZİ









Sözlük tarafından yapılan açıklamada, yılın kelimesinin insanların, hayvanlardan veya makinelerden farklı olarak sahip olduğu nitelikleri, kusurları ve duyguları ifade ettiği belirtildi. Cambridge Sözlüğü Baş Editörü Colin McIntosh, yapay zekanın insanların insan olma biçimine ilişkin konuşmalarını değiştirdiğini belirtti.

DÜŞÜNME SÜREÇLERİ

İnsanların düşünme süreçlerini yapay zekaya devretmeleri halinde neleri kaybedebileceklerine yönelik endişelerin, teknolojiye ne ölçüde güvenmeleri gerektiğini yeniden değerlendirmelerine yol açtığını ifade eden McIntosh, yapay zekanın matematikten küçük yaştaki çocukların eğitimine kadar pek çok alanda kullanılmasının, insanların kendi düşünme becerilerini teknolojiye bırakmalarına ilişkin tartışmaları artırdığına dikkati çekti. McIntosh, "insan" kelimesinin bu tartışmaların merkezine yerleştiğini kaydetti.