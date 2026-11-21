Haberler Muğla Balıkesir'de 'Yokluk Adası'nda cenaze trajedisi! Balıkesir'de 'Yokluk Adası'nda cenaze trajedisi! Balıkesir’in Paşalimanı Adası’nda ‘pes’ dedirten bir olay yaşandı. Adada morg bulunmaması ve tek soğutmalı tabutun arızalanması, cenaze işlemlerini zorlaştırdı. Hayatını kaybeden Mahmut Saka’nın cenazesi, dondurma dolabında muhafaza edildi. SUAT SALGIN









İnsanı adeta büyüleyen doğal güzelliğiyle bilinen Marmara denizinin ortasında Balıkesir'in Erdek İlçesine bağlı Paşalimanı Adası. Bu adanın sakinlerinin dilinden düşmeyen bir başka adı da "yokluk adası". Çünkü okul yok, hastane yok, postane yok, hatta ekmek fırını dahi yok. Kışın fırtınada adadan ne gitmek mümkün nede ulaşmak. Önceki gün yaşanan üzücü bir olayda Paşalimanı Adası'nın adı bir kez daha yoklukla anıldı.

Kalp krizi geçiren bir ada sakini vefat etti, işte ne olduysa bundan sonra oldu çünkü adada bir morgda yoktu ölen kişiyi muhafaza etmek için bir adet olan soğutmalı tabutta arızalıydı.