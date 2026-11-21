İnsanı adeta büyüleyen doğal güzelliğiyle bilinen Marmara denizinin ortasında Balıkesir'in Erdek İlçesine bağlı Paşalimanı Adası. Bu adanın sakinlerinin dilinden düşmeyen bir başka adı da "yokluk adası". Çünkü okul yok, hastane yok, postane yok, hatta ekmek fırını dahi yok. Kışın fırtınada adadan ne gitmek mümkün nede ulaşmak. Önceki gün yaşanan üzücü bir olayda Paşalimanı Adası'nın adı bir kez daha yoklukla anıldı.
Kalp krizi geçiren bir ada sakini vefat etti, işte ne olduysa bundan sonra oldu çünkü adada bir morgda yoktu ölen kişiyi muhafaza etmek için bir adet olan soğutmalı tabutta arızalıydı.
DONDURMA DOLABINA KOYDULAR
İddialara göre, Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adasında yaşayan Mahmut Saka sabaha karşı fenalaştı. Yakınları 112 ekiplerine bilgi verdi. Ekipler kurulan iletişimde adada sabit bir ambulans olmadığı için hastanın Balıklı İskelesi'ne getirilmesini istedi. Sabah 06.15'de bir panelvanın arkasına hastayı yatırarak ulaşan aile üyeleri yaklaşık 45 dakika iskelede beklediklerini ifade etti.
Bekleyiş sonucu kıyı emniyeti geldiğinde hastanın vefat ettiği anlaşıldı. Adada cenazeler için kullanılan soğutmalı tabut bozulunca, vatandaşlar yazları dondurma satılan dolabı morg dolabına çevirmek zorunda kaldı. Hayatını kaybeden Mahmut Saka'nın cenazesi dondurma dolabına konuldu ve yakınları gelinceye kadar bu şekilde muhafaza edildi. Daha sonra Gebze'den Paşalimanı Adası'na ulaşması ile Mahmut S. toprağa verildi.
ÖLÜLERİN SORUN YAŞADIĞI ADADA DİRİLER HİZMET BEKLİYOR
Sağlık ocağı bulunan Paşalimanı adasında tek bir görevlinin çalıştığı öğrenildi. Doktorun ise hafta bir geldiği ilaç yazıp gittiği iddia edildi. Hastane olmadığı ve morguna da bulunmadığı adada yıllarca yapılan başvurulara rağmen ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir belediyesi morg hizmeti vermediği de iddialar arasında yer aldı.