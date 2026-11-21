Troia surlarının önüne yığılan kan ve gözyaşı kadar yıkıcı hiçbir tutku olmadı. Sparta Kraliçesi Helena'nın, Troia Prensi Paris'in gözlerine bakıp krallığını, eşini ve töreleri arkasında bırakarak Troia'ya kaçışı; sadece iki aşığı değil, dönemin tüm egemen güçlerini karşı karşıya getirdi. Efsaneye göre 'bin gemiyi denize indiren kadın' olarak anılan Helena, aşkın sadakate galebe çaldığı o ilk tarihi anın simgesiydi. Ancak bu tutkulu kaçış, faturasını masum halkların ve gözü pek savaşçıların kanıyla ödeyeceği on yıllık bir cehennemin kapısını araladı. Sparta Kralı Menelaos'un uğradığı ihanet, ağabeyi Agamemnon'un siyasi hırslarıyla birleşince Akdeniz'in en büyük donanması Çanakkale Boğazı'na dayandı.

KADERİN SİMGESİ: GÖKTEN DÜŞEN ÜÇ ELMA

Yüzyıllardır anlatılan hikâye bir 'aşk ve intikam' destanı olsa da bugün Çanakkale'de kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Rüstem Aslan ve ekibinin bulguları daha soğuk bir gerçeği işaret ediyor: Troia, Çanakkale Boğazı'nı tutan konumuyla Ege ile Karadeniz arasındaki bakır, kalay ve altın ticaretinin kalbiydi. "Helena'nın aşkı, kitlelerin hafızasında kalacak duygusal bir perdeydi. Asıl mücadele ise Boğaz'ın zenginliği ve güç iktidarı üzerine verilen amansız bir savaştı." Kazılardan çıkarılan ok uçları, yanık tabakaları ve sokak ortasında kalmış iskeletler, M.Ö. 12'nci yüzyılda bu topraklarda yaşanan insanlık dramını doğruluyor. Hitit tabletlerindeki Wilusa ve Ahhiyawa ifadeleri, bu kanlı hesaplaşmanın tarihsel gerçekliğini kanıtlarken; Helena'nın kaçışı, tarihin en büyük ticaret savaşını meşrulaştıran büyüleyici bir anlatıya dönüştü.

Anadolu masallarının ve Kadim Ege mitolojisinin ortak hafızasında yer eden o mistik tecellide söylendiği gibi; felaketin ve zaferin ardından gökten üç elma düştü: "En Güzele".. Biri; güzelliğiyle koca bir İmparatorluğu ateşe veren Helena ile onun uğruna kırılan tutkulu kalplere... İkincisi; vatanı, gururu ve toprağı için can veren Hektor gibi gözü pek kahramanlara... Üçüncüsü ise; sabrın, sadakatin ve çileli yollardan evine dönmeyi başaran insanoğlunun zamansız hikâyesini dinleyenlere...Savaş meydanında kan dökülürken, kentin içinde sadakat ve gurur çatışıyordu. Troia'nın en büyük savunucusu Hektor, vatanına ve eşi Andromakhe'ye duyduğu sadakatle surların önüne çıkarken; Akha komutanı Akhilleus ise dostu Patroklos'un intikamı için gözü dönmüş bir öfkeyle savaştı. Hektor'un cansız bedeninin savaş arabasına bağlanıp surların etrafında sürüklenmesi, aşk uğruna başlayan sürecin nasıl bir vahşete dönüştüğünün en somut resmiydi.

ALDATMACANIN ZİRVESİ: TAHTA AT

On yıl boyunca hiçbir ordunun yıkamadığı surlar, en nihayetinde ne silahların gücüyle ne de büyük kahramanlıklarla aşılabildi. Savaşın gidişatını değiştiren şey, kurnaz komutan Odysseus'un zihninden çıkan tarihin en büyük aldatmacası oldu: Tahta At. Zafer kazandıklarını sanarak devasa atı kentin içine alan Troialılar, gecenin karanlığında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırladılar. Kadınlar, çocuklar ve kent ateşe verilirken; bir kadının aşkı uğruna başlayan hikâye, koskoca bir uygarlığın küllerinden ibaret kaldı. Ancak aldatmaca ve kibir cezasız kalmadı. Troia'yı yağmalayıp tanrılara hürmetsizlik eden Akhalar, ilahi bir gazaba uğradı. İthaka Kralı Odysseus, evinde kendisini on iki yıl boyunca lekesiz bir sadakatle bekleyen eşi Penelope'ye kavuşabilmek için on yıl boyunca Akdeniz'in hırçın sularında savruldu.

DESTANLARA KONU OLAN ROTANIN HARİTASI

Maronia (Kikones Diyarı) Savaş sonrası ilk durak; sarhoş eden şarapların ve Trakya kıyılarının adresi.

Tunus (Lotus Yiyenler) Fırtınanın sürüklediği Sahra Çölü ve egzotik Afrika coğrafyası.

Taormina & Stromboli Kiklop Polyphemus'un mağarası (Sicilya) ve rüzgar tanrısı Aeolus'un adası.

Capri & Napoli (Sirenler) Tehlikeli seslerin yükseldiği Siren Boğazı ve Circe'nin gizemli kıyıları.

Korfu (Phaeacia) Odysseus'un hikâyesini bitirip İthaka'ya yelken açtığı misafirperver ada. Büyüleyici tutsaklıklar, Sirenlerin öldürücü şarkıları ve Kalipso'nun sarhoş edici vaatleri arasında Odysseus, evine ve Penelope'nin sadakatine sığındı. Bugün bu rotayı takip eden gezginler; Tunus'un çöllerinden Sicilya'nın sokaklarına, Capri'nin kayalıklarından Korfu'nun konaklarına kadar aslında kan, ihanet ve sadakatle çizilmiş bir haritanın üzerinde yürüyorlar. Troia ve Odysseia efsaneleri sadece geçmişte kalmış tozlu öyküler değildir. Bir kadın uğruna dökülen kan, iktidar hırsıyla örtülen aşklar ve zeka süslü aldatmacalar; binlerce yıl sonra bile insan doğasının değişmeyen aynası olmaya devam ediyor.