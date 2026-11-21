Erkeklerin sosyal çevrelerindeki kayıpları telafi etmek için kadınların üstlendiği görünmeyen emek, 2026'da yayımlanan yeni bir araştırmayla ölçüldü. Bir ilişkide partnerinin derdini dinlemek, arkadaşlarıyla görüşmesini desteklemek veya sosyal hayatını önemsemek elbette olağan.

DUYGUSAL EMEK

Ancak bütün bunlar sürekli olarak aynı kişinin sorumluluğuna dönüşüyorsa, bunun için yeni bir kavram kullanılıyor: mankeeping. Kavram, erkeklerin sosyal çevrelerindeki eksikleri telafi etmek için kadınların üstlendiği görünmeyen sosyal ve duygusal emeği anlatıyor. İlk kez 2024'te Stanford araştırmacıları tarafından ortaya atılan mankeeping, yeni bir araştırmayla ölçülebilir bir yapıya dönüştürüldü.

MANKEEPING NEDİR?

Mankeeping, kelime olarak erkeklerin sosyal bağlarını sürdürme anlamına geliyor. Ancak araştırmacıların kullandığı anlam bundan daha özel. Kavram, erkeklerin aynı cinsiyetten arkadaşlıklarındaki kayıpları telafi etmek için kadınların yaptığı karşılıksız sosyal ve duygusal emeği tanımlıyor. Bu yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değil; arkadaşlık, aile ve başka kadın-erkek ilişkilerinde de görülebiliyor. 2026 araştırması ise özellikle romantik ilişkilerdeki kadınların deneyimine odaklanıyor