ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber saldırganların ARTEX adı verilen açık kaynaklı yapay zeka aracını kullanarak dünya genelindeki kuruluşların sistemlerine daha hızlı sızdığını açıkladı. Kurumun yayımladığı güvenlik uyarısına göre saldırganlar, hedef belirleme aşamasından sistemlerde üst düzey yetkilere ulaşmaya kadar geçen süreyi bazı saldırılarda üç saatin altına indirebiliyor.

OTOMATİK SALDIRI

FBI, ARTEX'in en az ağustos ayından bu yana farklı ülkelerdeki kuruluşlara yönelik saldırılarda kullanıldığını bildirdi. Finans, kamu, teknoloji, savunma, yarı iletken, enerji, sağlık, imalat, telekomünikasyon ve hukuk sektörleri saldırganların hedefleri arasında yer alıyor.

Güvenlik açıklarını tespit etmek ve savunma sistemlerini test etmek amacıyla geliştirilen ARTEX, normalde kuruluşların kendi ağlarındaki zayıflıkları belirlemesine yardımcı oluyor. Ancak saldırganlar aynı yeteneklerden yararlanarak sistemlerdeki güvenlik açıklarını bulabiliyor, bu açıklardan faydalanabiliyor ve hassas verileri ele geçirmeye çalışabiliyor.

Microsoft'un analizine göre yapay zeka ajanları güvenlik sistemlerini inceleyebiliyor, tespit ettikleri açıkları istismar edebiliyor ve ağlardan veri çıkarabiliyor.

Bu işlemlerin otomatikleştirilmesi, saldırganların aynı anda birden fazla saldırı yöntemini denemesine imkan tanıyor. Böylece geleneksel yöntemlerle daha uzun sürebilecek sızma girişimleri çok daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.

67 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

FBI'IN uyarısında Güney Kore'deki finans kuruluşlarına yönelik saldırılara da dikkat çekildi.

ARTEX kullanılarak gerçekleştirilen bu saldırılarda yaklaşık 67 bin kişinin kişisel bilgilerinin açığa çıktığı belirtildi. Microsoft ise ayrı bir saldırı kampanyasında 2 bin 250'den fazla kuruluşun Microsoft 365 sistemlerinin ihlal edildiğini bildirdi.

Saldırganların bu kampanyada ARTEX'in yanı sıra ConnectWise yedekleme yazılımına ait ele geçirilmiş kimlik bilgilerini kullandığı aktarıldı.

Saldırının dikkat çeken yönlerinden biri, yedekleme yazılımının kuruluşlar tarafından önceden yetkilendirilmiş olmasıydı.

Saldırganlar, bu yazılıma tanınan erişim yetkilerinden yararlanarak tek tek kullanıcı hesapları üzerinden oturum açmak zorunda kalmadan sistemlere ulaşabildi.

KİMLİK BİLGİLERİ

AMAZON Web Services tarafından 13 Kasım'da yayımlanan bir araştırma ise yapay zeka destekli saldırıların farklı bir boyutunu da ortaya koydu.

Amazon Threat Intelligence ekibi, yapay zeka hizmetlerine ait kimlik bilgilerinin ele geçirilerek başka kuruluşlardaki yeni erişim bilgilerinin bulunmasında kullanıldığı bir saldırı yöntemini tespit etti. Araştırmacılar, gerçek yapay zeka servislerini taklit eden tuzak sistemler üzerinden saldırganların faaliyetlerini izledi. Kampanyaların ARTEX ile bağlantılı olduğu orta düzeyde güvenle değerlendirildi.

Ancak Amazon, kendi izleme sistemlerinin dışında kalan hedeflerde yapay zeka ajanlarının bildirdiği sonuçları bağımsız olarak doğrulayamadı. Amazon'un bulgularına göre saldırganlar özellikle varsayılan parolalardan, internete açık kimlik bilgilerinden ve güncel olmayan yazılımlardan yararlanıyor.

Yapay zeka araçları ise bu tür zayıflıkların daha hızlı tespit edilmesini ve istismar edilmesini sağlıyor.

ARTEX'in geliştiricisi aracın kötüye kullanıldığına yönelik haberlerin ardından ekim ayında orijinal GitHub deposunu kaldırdı.

Ancak FBI, aracın farklı kopyalarının çevrim içi ortamda halen erişilebilir olduğunu belirtti.

Kurum, kuruluşların hassas sistemlere erişimi sınırlandırmasını, yazılımlara verilen yetkileri düzenli olarak gözden geçirmesini ve açığa çıkmış kimlik bilgilerini değiştirmesini öneriyor. Ayrıca olağan dışı hesap hareketlerinin ve büyük miktarda veri aktarımının yakından izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.