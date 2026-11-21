Bir gece gökyüzüne bakıp binlerce yıldızı aynı anda görebilmek, günümüzde giderek daha özel bir deneyime dönüşüyor. Kentleşme ve yapay aydınlatmanın artmasıyla birlikte yıldızların görünürlüğü azalırken, şehir merkezlerinden uzakta kalan karanlık bölgeler gökyüzü meraklılarının yeni keşif noktaları hâline geliyor. Doğayla iç içe olmayı bilimsel keşiflerle buluşturan astroturizm de bu ilginin etkisiyle seyahat dünyasında kendine daha fazla yer açıyor. Türkiye; yüksek rakımlı yaylaları, geniş milli parkları, gözlemevleri ve astronomi etkinlikleriyle gökyüzü gözlemi yapmak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. Üstelik bu yolculuk yalnızca yıldızları izlemekten ibaret değil. Tarihi kalıntılar arasında geceyi geçirmek, doğanın sessizliğinde meteor yağmurunu takip etmek ve gündüz keşfedilen coğrafyaları gece bambaşka bir manzarayla yeniden görmek de bu deneyimin parçaları arasında. İşte Türkiye'de gökyüzünün büyüsüne tanıklık edebileceğiniz rotalar..

BİLİNMESİ GEREKENLER

Ay takvimini kontrol edin: Yeni ay dönemleri, gökyüzünün daha karanlık olduğu gecelere denk geldiği için Samanyolu ve daha sönük yıldızların gözlemlenmesini kolaylaştırıyor.

Hava durumunu inceleyin: Bulutluluk, nem ve atmosfer koşulları gözlem deneyimini etkileyebiliyor. Seyahatten önce hava tahminlerini kontrol etmek önemli.

TOPUKLU YAYLASI

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yer alan Topuklu Yaylası, doğal güzelliği ve karanlık gökyüzü koşullarıyla dikkat çekiyor. Yüksek rakımı ve yerleşim merkezlerinden uzak konumu, bölgeyi gece gözlemleri için elverişli hâle getiriyor. Topuklu Yaylası'nın astroturizm alanındaki bilinirliği, burada gerçekleştirilen gökyüzü gözlem etkinlikleriyle giderek artıyor. 2021 yılında başlayan Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, 2026 yılında altıncı kez düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada etkinliğe katılanların yüzde 63,4'ünün daha önce de bu deneyimi yaşadığı belirlendi. Bu sonuç, bölgenin yalnızca ilk kez gelen ziyaretçilerin değil, gökyüzü gözlemini düzenli bir seyahat alışkanlığına dönüştürenlerin de ilgisini çektiğini ortaya koyuyor.

SAKLIKENT VE BAKIRLITEPE

Antalya, deniz ve güneş turizminin yanı sıra astronomi meraklıları için de önemli bir keşif alanı sunuyor. Beydağları üzerinde yaklaşık 2.500 metre rakımda bulunan Bakırlıtepe, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki Saklıkent ise yıllardır düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleriyle tanınıyor. Bu organizasyonlarda katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gezegenleri, yıldız kümelerini ve uzak gök cisimlerini inceleme fırsatı buluyor.

EMRE GÖLÜ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Emre Gölü, tarihi Frigya coğrafyasını gece gökyüzünün büyüsüyle bir araya getiriyor. Bölgeyi farklı kılan özellik, ziyaretçilerine gündüz tarih ve arkeoloji, gece ise astronomi odaklı bir keşif imkânı sunması. Frig uygarlığından günümüze ulaşan kaya oluşumları ve tarihi kalıntılar arasında yapılan gezilerin ardından yıldızlarla dolu gökyüzünü izlemek, bölgeyi farklı bir seyahat deneyimine dönüştürüyor.

ZERZEVAN KALESİ

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi, tarihi miras ile astronomi merakını bir araya getiren özel duraklardan biri. Roma döneminden kalma askeri yerleşim alanı ve Mithras Tapınağı ile tanınan kale, geçmişin izlerini taşıyan atmosferiyle dikkat çekiyor. Gündüz arkeolojik alanı keşfeden ziyaretçiler, düzenlenen etkinlikler kapsamında gece gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulabiliyor. Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri de bölgenin bu alandaki bilinirliğine katkı sağlıyor.

MELİKLER YAYLASI

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde, Dedegöl Dağı ve Kızıldağ Milli Parkı çevresinde bulunan Melikler Yaylası, gökyüzü gözlemi için Türkiye'nin öne çıkan noktalarından biri. Yaklaşık 1.700 metre rakıma sahip yayla, şehir aydınlatmalarından uzak konumu sayesinde yıldızların daha belirgin biçimde izlenmesine imkân tanıyor.