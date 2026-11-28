Büyükmenderes Ovası'nın kıyısında zamanın durduğu yerin adıdır Söke... Çoğu zaman sadece içinden geçilen bir kavşak noktası gibi görünse de Aydın'ın en geniş yüzölçümüne sahip ilçesi Söke'dir. Derin tarihi, taş sokakları ve bereketli doğasıyla başlı başına keşfedilmeyi hak eden bir duraktır. Pamuk tarlaları, antik İyon kentleri ve geçmişin izlerini taşıyan eski Rum köyleriyle Söke, ziyaretçilerine hem dinginlik hem de kültür dolu bir yolculuk sunuyor. Biz de Aydın'ın bu gözde ilçesini Yeni Asır okuyucuları için mercek altına aldık.
TARİH VE GÜNLÜK YAŞAM İÇ İÇE
Söke yolculuğuna başladığınızda ilk hissedeceğiniz şey, binlerce yıllık tarihin günlük yaşamla ne kadar iç içe geçtiğidir. Söke, coğrafyası ile tarih boyunca önemli bir bölgede yer almıştır. İlk yerleşme M.Ö Geç Bronz Çağı'na kadar uzanmaktadır. Arzava insanları burada yaşamış, bir Karia şehri olan Arkaik Priene muhtemelen burada kurulmuştur. Söke eski kervan yollarının bağlantı noktasındadır. 10. yüzyılda Hıristiyanların iki kutsal dağına çok yakındır. Bunlardan biri bugünün Beşparmak Dağı olan Latmos, Söke'nin karşısındadır. Diğeri ise Söke'nin eteklerinde kurulu olduğu Mykale yani Samsun Dağı'dır. Söke'de, Hititler, Luviler, Arzavalılar, Karyalılar, İonlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslar uzun süre hüküm sürmüşler, 1071'de, Malazgirt Savaşı'ndan Türkmenler Batı Anadolu'ya, Ege Denizi'ne ulaşmışlardır. Söke, 1919 yılında İtalyan ve 1922'de ise Yunanlar tarafından kısa bir süre işgal edilmiş ve Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur. Söke isminin Anadolu'nun ilk halkı sayılan Luvilerin kullandığı dilde "Boğaz-Yarımada" anlamına gelen "Ska" eki alarak Skaia olarak geçen bir sözcükten türediğinden bahsedilmektedir. Birçok yabancı kaynakta ise Söke'ye Büyük Menderes Nehri'ne yakın ve Söke Çayı kenarına kurulmuş olmasından dolayı "Su köy" denildiği bilinmektedir.
Atatürk Parkı: Merkezde dolaşırken yorulduğunuz fark eder de dinlenmek için bir mekan ararsanız Söke'nin göbeğindeki Atatürk Parkı'nda dinlenebilirsiniz. Park içindeki seçkin kafeteryalarda çay veya kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Büyük Menderes Deltası Milli Parkı: Doğanbey köyündeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni mutlaka ziyaret edin. Milli parkta, 804 farklı bitki türü bulunuyor.
Güllübahçe Köyü: Eskiden Gelebeç olarak anılan Güllübahçe Köyü de Doğanbey Köyü gibi şahane bir mimariye sahip.
Priene Antik Kenti: Antik Yunan şehri olan Priene, Söke'nin merkezine 15 km uzaklıkta. Kentin en dikkat çeken yapısı ise Athena Polias Tapınağı.
Doğanbey (Domatia) Köyü: M.Ö. 7'nci yüzyıldan günümüze uzanan, eskiden bir Rum köyü olan Doğanbey, Söke'nin turist akınına uğrayan köylerinden biri. Bu köyü görmeden sakın Söke'den dönmeyin.
Karina: Doğanbey Köyü'nü ziyaret ettikten sonra vaktiniz varsa Karina'yı da keşfedin.
Avşar (Myus) ve Milet Antik Kenti: Avşar Köyü'ne yakın Milet Antik Kenti, görülmeye değer bir başka Yunan şehri. Milet Antik Kenti'nin yakınında bulunan İlyas Bey Külliyesi mutlaka görülmesi gereken özel yerlerden biri.
İlyas Ağa Camii (Koca Camii): Söke'nin merkezinde yer alan İlyas Ağa Camii (Koca Camii), barok üslupla inşa edilen cami örneklerindendir. Kesme taşla yükselen cami duvarları, kare planlı yapısı ile İlyas Ağa Camii görülmeye değer.
İstasyon Caddesi: Eğer alışveriş yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Cadde boyunca uzanan işyerlerinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilir, sevdiklerinizi mutlu edecek Söke hatırası hediyelikler alabilirsiniz.
SÖKE'NÍN ENLERÍ
SÖKE denilince akla ilk gelen şey tabii ki de Pamuk Ova'daki pamuk. İlçenin başlıca geçim kaynaklarından. Kışın deve güreşlerini izlemeden, davul zurna dinlemeden dönmeyin. Şu ana kadar yediğiniz tüm pidelerin tatlarını unutun. Söke'nin meşhur pidesi, yapılışı, hamuru, malzemesi ve çeşitleri ile pide konusunda zirvededir. Özellikle tahinli pideyi mutlaka tadın. Kara fırında odun ateşinde pişirilen tatlı maya ekmeği gerçek bir Söke efsanesidir. Kuşadası, Didim ve İzmir'e çok yakın olması cazibesini arttırıyor. Demiryolu ve karayolu ile ulaşım çok kolay. Zengin konaklama seçenekleri Söke'yi daha cazip hale getiriyor.