Haberler Cumartesi Aydın’ın cennet köşesi Söke Aydın’ın cennet köşesi Söke İzmir’e yaklaşık 100 km uzaklıktaki Aydın’ın kadim ilçesi Söke’yi eski ve yakın dönem tarihi eserleri, doğal güzellikleri ile hafta sonu rotalarınıza mutlaka ekleyin NADİR UYSAL









Büyükmenderes Ovası'nın kıyısında zamanın durduğu yerin adıdır Söke... Çoğu zaman sadece içinden geçilen bir kavşak noktası gibi görünse de Aydın'ın en geniş yüzölçümüne sahip ilçesi Söke'dir. Derin tarihi, taş sokakları ve bereketli doğasıyla başlı başına keşfedilmeyi hak eden bir duraktır. Pamuk tarlaları, antik İyon kentleri ve geçmişin izlerini taşıyan eski Rum köyleriyle Söke, ziyaretçilerine hem dinginlik hem de kültür dolu bir yolculuk sunuyor. Biz de Aydın'ın bu gözde ilçesini Yeni Asır okuyucuları için mercek altına aldık.

TARİH VE GÜNLÜK YAŞAM İÇ İÇE

Söke yolculuğuna başladığınızda ilk hissedeceğiniz şey, binlerce yıllık tarihin günlük yaşamla ne kadar iç içe geçtiğidir. Söke, coğrafyası ile tarih boyunca önemli bir bölgede yer almıştır. İlk yerleşme M.Ö Geç Bronz Çağı'na kadar uzanmaktadır. Arzava insanları burada yaşamış, bir Karia şehri olan Arkaik Priene muhtemelen burada kurulmuştur. Söke eski kervan yollarının bağlantı noktasındadır. 10. yüzyılda Hıristiyanların iki kutsal dağına çok yakındır. Bunlardan biri bugünün Beşparmak Dağı olan Latmos, Söke'nin karşısındadır. Diğeri ise Söke'nin eteklerinde kurulu olduğu Mykale yani Samsun Dağı'dır. Söke'de, Hititler, Luviler, Arzavalılar, Karyalılar, İonlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslar uzun süre hüküm sürmüşler, 1071'de, Malazgirt Savaşı'ndan Türkmenler Batı Anadolu'ya, Ege Denizi'ne ulaşmışlardır. Söke, 1919 yılında İtalyan ve 1922'de ise Yunanlar tarafından kısa bir süre işgal edilmiş ve Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur. Söke isminin Anadolu'nun ilk halkı sayılan Luvilerin kullandığı dilde "Boğaz-Yarımada" anlamına gelen "Ska" eki alarak Skaia olarak geçen bir sözcükten türediğinden bahsedilmektedir. Birçok yabancı kaynakta ise Söke'ye Büyük Menderes Nehri'ne yakın ve Söke Çayı kenarına kurulmuş olmasından dolayı "Su köy" denildiği bilinmektedir.