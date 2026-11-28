Spot altın 3 bin 633 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 6 bin lira seviyesini gördü. Spot altın, cuma günü TSİ 07.17 itibarıyla yüzde 1,9 yükselerek ons başına 3 bin 633,91 dolara çıktı. ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri ve faiz artışı beklentileri nedeniyle baskı altında kalan altın, hafta başında Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Son yükselişle birlikte altın fiyatları, kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

KRİTİK SEVİYELER

Finans uzmanlarının analizine göre, spot altın için 3 bin 630 dolar ilk direnç seviyesi olarak öne çıkarken, sonraki direnç 3 bin 650 dolar olarak takip ediliyor. Bu seviyelerin aşılması ve yükselişin devam etmesi halinde 3 bin 800 dolar gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3 bin 520 dolar ve 3 bin 500 dolar ilk destek noktaları olarak izleniyor.