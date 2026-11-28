Y ıllardır kirlilik, alg patlamaları ve kötü koku şikayetleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi 'nde başlatılan dip tarama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı, "Bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz" açıklamasının ardından, bölgedeki mevcut operasyonun perde arkası ve gelinen son nokta mercek altına alındı. Yeni Asır ekibi, körfezde görev yapan tarama gemisine çıkarak çıkarılan malzemenin Foça açıklarındaki belirlenen döküm noktasına kadar uzanan zorlu yolculuğuna bizzat tanıklık etti.

2 MİLYON TONA YAKIN ÇAMUR Çalışmaların teknik detaylarını Yeni Asır'a anlatan İZSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Güzin Özbaş, körfezdeki temizlik operasyonunun 2024 yılında iki etap halinde planlandığını belirtti. İlk etapta hedeflenen 700 bin metreküplük taramanın 520 bin metreküplük kısmının tamamlandığını ifade eden Özbaş, aynı yılın sonunda 1 milyon 800 bin metreküplük ikinci etabın başlatıldığını söyledi. Tek şantiye üzerinden aralıksız süren çalışmalarda bugüne kadar gelinen noktayı rakamlarla paylaşan Özbaş, "Toplam iki yıllık süreçte 1 milyon 34 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Bu miktar yaklaşık 1 milyon 650 bin tona denk geliyor" dedi.

FOÇA AÇIKLARINA TAŞINIYOR

Körfez tabanındaki temizliğin mekanik tarama yöntemiyle gerçekleştirildiğini aktaran Özbaş, operasyonun işleyişini şu sözlerle özetledi: "Sahada malzemeyi tarayan iki adet çamur tarama gemimiz bulunuyor. Mekanik tarama gemileri, dipten aldıkları çamuru yanlarındaki çamur dubalarına yüklüyor. Kapasiteleri 500 metreküp ile 1 milyon metreküp arasında değişen dört adet dubamız mevcut. Buradan alınan malzeme, Bakanlığın izni doğrultusunda belirlenen ve başka bir alternatifi bulunmayan 37 mil uzaklıktaki Foça açıklarındaki döküm noktasına taşınıyor. Mesafe nedeniyle günlük kapasitemiz üzerinde hava koşulları doğrudan belirleyici olabiliyor."

'KOKU SIĞLIKLARDAN OLUŞUYOR'

İzmir Körfezi'nin coğrafi yapısı gereği akıntı hızının oldukça düşük ve hassas olduğuna dikkat çeken Özbaş, kötü kokunun temel nedenini ve temizliğin su sirkülasyonuna katkısını şöyle anlattı: "Körfeze güneyden giren su kuzeyden çıkıyor ancak kuzey kesimlerdeki yoğun sığlıklar suyun çıkışını engelliyor. Çıkamayan su iç körfezde girdaplar oluşturarak hapsoluyor ve bu durum kokuya yol açıyor. Hem bizim yaptığımız hem de Bakanlığın bundan sonra hayata geçireceği çalışmalar; tabandaki kötü malzemenin alınmasını ve derinleşmeyi sağlayarak akıntı hızının artmasına doğrudan katkı sunacak." Büyük tonajlı gemilerin yanaşabilmesi için navigasyon sınırları içerisindeki derinleştirme çalışmalarının ise liman işletmeleri ve Bakanlık koordinesinde yürütüleceğini belirten Özbaş, tüm kurumların ortak hareket etmesinin körfezdeki etkiyi büyüteceğini vurguladı.