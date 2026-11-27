Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla saat 16.30'dan itibaren irtibatın kesildiğini açıkladı. İlgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, kayıp çocuk ve personelin bulunması için çalışma başlatıldı.
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı: 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel için çalışma başlatıldı.
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezinin dönüşünde 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle iletişimin kesildiğini duyurdu. Bakanlık tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir."
KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU
Çalışmaların koordinasyonu için Bolu Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.
BAKAN GÖKTAŞ BÖLGEYE GİDİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın söz konusu olay sonrası bölgeye gittiği öğrenildi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti
Duran açıklamasında şunları kaydetti:
"Bolu'da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."
GSM OPERATÖRLERİ MOBİL BAZ İSTASYONU KURMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla GSM operatörleri, bölgede mobil baz istasyonu kurmak üzere görevlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi.
BAKAN ÇİFTÇİ DE BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bolu'ya gidiyor.