BİLGİSAYAR teknolojileri son 80 yılda büyük bir dönüşüm yaşarken, şimdi dünyanın gözü klasik bilgisayarların ötesine geçen kuantum sistemlerine çevrildi. Günümüzde kullandığımız bilgisayarlar, bilgiyi yalnızca "0" ve "1" değerlerinden oluşan bitlerle işlerken, kuantum bilgisayarlar aynı anda hem 0 hem de 1 olabilen "kübit" (qubit) adı verilen kuantum bitlerini kullanıyor. Süperpozisyon ve dolaşıklık (entanglement) gibi kuantum fiziğinin temel ilkelerinden yararlanan bu sistemler, klasik bilgisayarların tek tek çözmek zorunda olduğu milyonlarca olasılığı aynı anda değerlendirebiliyor. Bu özellikleri sayesinde kuantum bilgisayarların, geleceğin en stratejik teknolojileri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. Uzmanlara göre kuantum bilgisayarlar, günlük kullanım için tasarlanan masaüstü bilgisayarların yerine geçmeyecek. Bunun yerine, klasik sistemlerin çözmekte zorlandığı son derece karmaşık problemleri çözmek amacıyla kullanılacak. Yeni ilaç ve aşı moleküllerinin geliştirilmesi, kanser araştırmaları, iklim değişikliği modelleri, hava tahminleri, finans piyasalarındaki risk analizleri, yapay zeka algoritmalarının eğitilmesi, şifreleme sistemleri ve uzay araştırmaları gibi alanlarda kuantum bilgisayarların çığır açması bekleniyor. Örneğin klasik bir süper bilgisayarın yıllar hatta binlerce yılda tamamlayabileceği bazı optimizasyon problemleri veya moleküler simülasyonlar, yeterince gelişmiş bir kuantum bilgisayar tarafından çok daha kısa sürede çözülebilecek.

ÇALISMALAR SÜRÜYOR

ANCAK kuantum teknolojisi henüz gelişiminin erken aşamasında bulunuyor. Kübitler çevresel etkilere karşı son derece hassas olduğundan sistemlerin mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda çalıştırılması gerekiyor. Ayrıca hata oranlarının yüksek olması nedeniyle araştırmacılar daha kararlı ve daha fazla kübit içeren sistemler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. IBM, Google, Microsoft, Intel ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yanı sıra çok sayıda ülke de milyarlarca dolarlık yatırımlarla kuantum yarışında öne geçmeye çalışıyor. Kuantum teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda yapay zekadan savunma sanayisine kadar pek çok alanda küresel rekabetin en önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.

BÜYÜK DÖNÜSÜM

TÜRKİYE de bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan proje kapsamında, TÜBİTAK bünyesinde kurulacak 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum bilgisayarının 2027 yılında devreye alınması planlanıyor. Sistem sayesinde yapay zeka, siber güvenlik, ileri malzeme teknolojileri ve karmaşık optimizasyon problemlerine yönelik yerli kuantum algoritmaları geliştirilecek. Donanımın, verilerin ve geliştirilecek fikri mülkiyet haklarının tamamen Türkiye'nin kontrolünde olması hedeflenirken, araştırmacılar sisteme ulusal yüksek başarımlı hesaplama altyapısı TRUBA üzerinden erişebilecek. Projeyle Türkiye'nin kuantum bilişim teknolojilerinde dünyanın önde gelen 15 ülkesi arasına girmesi, bilimsel araştırmalarda dışa bağımlılığın azaltılması ve kuantum alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kuantum bilgisayarların yaygınlaşması kısa vadede kişisel bilgisayarları ortadan kaldırmayacak olsa da uzmanlar, bu teknolojinin internetin ortaya çıkışı ya da yapay zekanın yükselişi kadar büyük bir dönüşüm yaratacağı görüşünde birleşiyor. Önümüzdeki on yıl içinde kuantum bilişim, yalnızca bilimsel araştırmaları değil, sağlık, enerji, finans, ulaşım ve savunma gibi stratejik sektörleri de yeniden şekillendirecek teknolojilerin başında gösteriliyor. Türkiye'nin 2027'de devreye almayı planladığı kuantum bilgisayarı ise bu küresel yarışta önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.