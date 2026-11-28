



'BASARININ ANAHTARI KENDİNİ İYİ ANLATMAK'

İZMİR'DE hayata geçireceği akademinin yalnızca spiker ya da sunucu yetiştiren bir kurum olmayacağının altını özellikle çizen Sarısoy'a göre etkili iletişim artık yalnızca televizyon ekranlarının konusu değil; iş görüşmesinde kendini anlatmaya çalışan gençten şirketini temsil eden yöneticiye, dijital içerik üreticisinden yıllardır içinde taşıdığı sunuculuk hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen herkese dokunan yaşamsal bir beceri.

'BU YOLA BAŞ KOYDUK'

"ARTIK birikimlerimizi de aktarma zamanı geldi. Bunu koçluk yaparak ya da şirketlere eğitimler vererek gerçekleştiriyorum. Ama biraz artık kendi adımla ve değerli meslektaşlarımla birlikte iş birliği içerisinde bir akademi kuruluşuna da baş koyduk" sözleriyle bu adımı özetleyen Sarısoy, günümüzde yalnızca hangi okuldan mezun olunduğu değil, insanın bilgi ve yeteneğini ne kadar iyi ifade edebildiği öne çıktığını aktardı:"Ben aslında başarının artık bu dönemde böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Kendini iyi ifade eden kişiler başarıya ulaşıyor."