Türkiye'de özel televizyonculuğun doğuşuna tanıklık eden, yıllarca milyonlarca izleyicinin karşısına çıkarak haberleri aktaran deneyimli sunucu Defne Sarısoy İstanbul'u terk edip Kuşadası'na yerleşti ve şimdi bambaşka bir heyecanın peşinde. Ünlü habercinin meslek hayatına bakıldığında birbirinden farklı iki dönem öne çıkıyor. İlkinde haber bültenleriyle ekranlara çıkan bir televizyoncu var; ikincisinde ise yılların deneyimini insanlara aktarmak isteyen bir eğitmen. Aslında bu iki dönem birbirinden çok da uzak değil. Yıllarca kamera karşısında doğru kelimeleri bulmaya, izleyiciyle bağ kurmaya ve anlatmak istediğini en anlaşılır biçimde aktarmaya çalışan Sarısoy, Yeni Asır'a verdiği özel röportajda şimdi aynı becerileri başkalarına kazandırmayı hedeflediğini anlattı.
SINIRLARI KALDIRACAK
İlk canlı yayın deneyiminin ardından mesleği bırakmayı ciddi biçimde düşündüğünü dile getiren Sarısoy, o günleri şu sözlerle aktardı: "İlk canlı yayına çıktıktan sonra bir daha asla bu işi yapmamaya karar vermiştim. Ama sonrasında yıllar boyunca her gün canlı yayında olduğum bir hayata dönüştü." Yazılı basında başlayan gazetecilik serüvenini atv başta olmak üzere önemli televizyon kanallarında sürdüren Sarısoy, 2005-2008 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ders vererek akademik alanda da iz bıraktı. Hayatla İletişim adlı kitabıyla deneyimlerini okurlarıyla buluşturan başarılı isim, bugün hem Türkçe hem İngilizce moderatörlük yapıyor hem de kurumlara iletişim ve medya eğitimleri veriyor. Büyük şehirlerin yoğun trafiğinden ve haber bültenlerinin soluksuz ritminden sıyrılıp Ege'ye yerleşmek, Sarısoy'un uzun zamandır kurduğu bir düş. Bir televizyon kanalına bağlı çalışmanın getirdiği sıkı programdan bağımsız çalışma düzenine geçmesi, bu hayali gerçeğe dönüştürmesini kolaylaştırdı. "Herkesin Ege'ye yerleşme hayali vardır. Ben o hayalini gerçekleştirmiş insanlardan biriyim" diyen Sarısoy, Ege'deki yeni yaşamını köşesine çekilmek olarak görmediğini ifade etti. Aksine kongrelerde, konferanslarda ve ödül törenlerinde sunuculuk yapmayı sürdürdüğünü; şirketlere iletişim eğitimleri verdiğini, üst düzey yöneticileri kamera karşısına hazırladığını ve topluluk önünde konuşma becerilerini güçlendirdiğini anlattı. Çalışmalarını hem yüz yüze hem de çevrim içi yürüten Sarısoy, ilk buluşmalarda birebir iletişime büyük önem verirken, sonraki eğitim süreçlerini dijital ortama taşıyabildiğini dile getirdi. Sarısoy'un bugünlerde en büyük heyecanı, kendi adını taşıyacak bir eğitim akademisi kurmak. Yıllardır bireysel koçluk ve kurumsal eğitimlerle sürdürdüğü birikimi, deneyimli meslektaşlarıyla birlikte daha kapsamlı bir çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Akademide yüzeysel bir yaklaşımın uzağında duracaklarını net biçimde ifade eden Sarısoy, birkaç aylık ve altı aylık seçeneklerin değerlendirildiği programlarda uygulamalı öğrenmeyi merkeze alacaklarını söyledi. "Biz bir küçük sertifika verelim ve herkesi yetkin kılalım, buna inanmıyoruz" diyen Sarısoy, eğitim kadrosunda gazetecilikten, muhabirlikten, televizyon sunuculuğundan ve oyunculuktan gelen; mesleğin mutfağında yetişmiş isimlerin yer alacağını belirtti. Amaç, öğrencilerin öğrendiklerini gerçek çalışma hayatında uygulayabilecek donanıma kavuşması. Sarısoy'un bu yeni yolculuğundaki en güçlü motivasyonlarından biri de yaş sınırlarını ortadan kaldırmak. Sarısoy, yıllardır verdiği eğitimlerde 25 yaşındaki bir gençle 65 yaşındaki bir bireyin aynı hayali taşıyabildiğine tanık olduğunu ifade etti.
ARTIK HERKES KENDİ TELEVIZYONUNU KURABİLİR
TELEVİZYONCULUĞUN dünüyle bugünü arasındaki en büyük dönüşümün, yayın araçlarının artık yalnızca büyük medya kuruluşlarının elinde bulunmaması olduğunu kaydeden Sarısoy, bugün bir telefon, küçük bir mikrofon ve internet bağlantısıyla dünyanın her yerinden yayın yapılabildiğini hatırlattı. Ancak teknolojik kolaylıkların tek başına yetmediğini de ekledi: Ne söylendiği kadar nasıl söylendiği, doğru nefes almak, beden dilini yerli yerinde kullanmak ve anlaşılır konuşmak iletişimde belirleyici rol oynuyor.
'BASARININ ANAHTARI KENDİNİ İYİ ANLATMAK'
İZMİR'DE hayata geçireceği akademinin yalnızca spiker ya da sunucu yetiştiren bir kurum olmayacağının altını özellikle çizen Sarısoy'a göre etkili iletişim artık yalnızca televizyon ekranlarının konusu değil; iş görüşmesinde kendini anlatmaya çalışan gençten şirketini temsil eden yöneticiye, dijital içerik üreticisinden yıllardır içinde taşıdığı sunuculuk hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen herkese dokunan yaşamsal bir beceri.
'BU YOLA BAŞ KOYDUK'
"ARTIK birikimlerimizi de aktarma zamanı geldi. Bunu koçluk yaparak ya da şirketlere eğitimler vererek gerçekleştiriyorum. Ama biraz artık kendi adımla ve değerli meslektaşlarımla birlikte iş birliği içerisinde bir akademi kuruluşuna da baş koyduk" sözleriyle bu adımı özetleyen Sarısoy, günümüzde yalnızca hangi okuldan mezun olunduğu değil, insanın bilgi ve yeteneğini ne kadar iyi ifade edebildiği öne çıktığını aktardı:"Ben aslında başarının artık bu dönemde böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Kendini iyi ifade eden kişiler başarıya ulaşıyor."