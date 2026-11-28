İtalya'daki Padova Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir çalışma, dini ve manevi inançların yaşlı bireylerin yaşam kalitesiyle olumlu yönde ilişkili olduğunu ortaya koydu. Dünya genelinde 21 araştırmanın verilerini bir araya getiren analizde, inanç sahibi yaşlıların yaşam memnuniyeti ve yaşam kalitesi göstergelerinin daha yüksek olduğu belirlendi. 1992-2024 yılları arasında yayımlanan araştırmaların incelendiği çalışmada, 60 ile 104 yaş arasındaki toplam 5 bin 664 kişinin verileri değerlendirildi. Araştırmaların 10'u Asya'da, yedisi Amerika'da, üçü Avrupa'da ve biri Afrika'da gerçekleştirildi. PLOS Aging and Health dergisinde yayımlanan analiz, dini ve manevi inançlar ile yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyeti arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğunu gösterdi. Araştırmanın ortak yazarlarından Alessandra Buja, CNN'e yaptığı değerlendirmede, bu ilişkinin en güçlü Asya'da, ardından Afrika ve Amerika'da görüldüğünü belirtti. Avrupa'da ise ilişkinin daha zayıf olduğunu ifade eden Buja, bunun kıtadaki sekülerleşmenin daha yaygın olmasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi. Araştırmacılar, dini ve manevi inançların yaşlı bireylerin yaşam kalitesine farklı şekillerde katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. İnancın yalnızca ruh sağlığını desteklemekle kalmayıp sosyal etkileşim, duygusal destek ve zihinsel uyarım açısından da önemli kaynaklar sunabileceği belirtildi.

ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

University College London'da yaşlanma sosyolojisi profesörü Paul Higgs de inanç ve maneviyatın ileri yaşlarda yaşam kalitesini destekleyen unsurlar olduğuna işaret etti. Higgs, bu ilişkinin Asya ve Afrika'da daha güçlü olmasının, söz konusu kıtalarda din ve maneviyatın toplumsal ve kültürel yaşamda hala önemli bir yere sahip olmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Dünya genelinde yaşlı nüfusun giderek artmasına dikkat çeken araştırmacılar, din ve maneviyatın yaşlı bakım hizmetlerine dahil edilmesinin farklı ülkelerdeki yaşlı bireylere fayda sağlayabileceğini değerlendirdi. İngiltere merkezli Hristiyanlık ve toplum düşünce kuruluşu Theos'un direktörü Chine McDonald da araştırmanın bulgularını değerlendirdi. Nijerya kökenli ailesinde topluluk, geniş aile bağları ve yaşlılara saygının önemli bir yere sahip olduğunu belirten McDonald, inanç topluluklarının yaşlılara arkadaşlık, pratik destek ve aidiyet duygusu sağlayabildiğini söyledi. McDonald'a göre inanç, hastalık, yas ve yaşlanmanın getirdiği zorluklarla mücadele eden bireylere anlam, amaç ve umut duygusu da kazandırabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yalnızlığı 2023 yılında küresel bir sağlık önceliği olarak tanımlamıştı. Sosyal bağlantılardan yoksun kişilerin erken ölüm riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken yalnızlığın ruh sağlığı, bağışıklık sistemi ve kalp-damar sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri bulunduğu belirtilmişti. Aynı yıl 142 ülkede gerçekleştirilen bir ankette, yaşlı yetişkinlerin yüzde 17'si kendisini yalnız hissettiğini bildirmişti. McDonald, özellikle bireyselliğin ve seküler yaşam biçiminin daha yaygın olduğu toplumlarda din ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin daha zayıf olmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Ancak bunun inancın bu toplumlarda hiçbir katkı sunmadığı anlamına gelmediğini vurgulayarak yaşlılıkta iyi yaşamın ne anlama geldiğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KİŞİSEL DENEYİM

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de maneviyatın yaşam kalitesiyle ilişkisinin, dindarlığa kıyasla daha güçlü olması oldu. Araştırmanın ortak yazarı Buja, maneviyatın daha kişisel bir deneyim olduğunu ve doğrudan bir sosyal topluluğa bağlı bulunmadığını belirtti. Bu nedenle maneviyatın yaşam kalitesiyle ilişkisinin, sosyal bağlantılardan çok hayata anlam kazandırmasıyla açıklanabileceğini söyledi. Buja, çalışma hayatından emekli olan bir kişinin iş dışında da yaşamına anlam katan bir uğraş veya inanca sahip olmasının yaşam kalitesini ve memnuniyetini korumasına yardımcı olabileceğini ifade etti. Araştırmada ayrıca inancın yaşam kalitesiyle ilişkisinin, yaşam memnuniyetiyle olan ilişkisinden daha güçlü olduğu görüldü. Buja, bunun yaşam kalitesinin fiziksel sağlık, sosyal destek, ruh sağlığı ve riskli davranışlar gibi daha geniş unsurları kapsamasından kaynaklanabileceğini belirtti.