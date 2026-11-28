Stres, günlük yaşamda zaman zaman herkesin karşılaştığı doğal bir tepki. İş yoğunluğu, ekonomik kaygılar, önemli kararlar ve beklenmedik gelişmeler kişide gerginliğe neden olabiliyor. Ancak stresin geçici bir durum olmaktan çıkarak sürekli hissedilmesi, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Üstelik bu durum her zaman büyük sorunlarla kendini göstermiyor. Boş kaldığında huzursuz olmak, dinlenirken bile sorumlulukları düşünmek veya günün her anında acele etmek de stresin gündelik alışkanlıklara yerleştiğini gösterebiliyor. Stres bağımlılığı, tek başına kabul edilmiş bir klinik tanı olarak değerlendirilmemeli. Bununla birlikte kişinin sürekli gerginlik içinde yaşamaya alışması ve bu durumu besleyen davranışları tekrarlaması üzerinde durulması gereken bir konu. Peki, hangi alışkanlıklar bu döngünün işareti olabilir?

DİNLENEMEMEK

Günün yorgunluğunu atmak için koltuğa oturduğunuzda bile zihninizde tamamlanmamış işler dönüp duruyorsa dinlenmek sizin için giderek zorlaşıyor olabilir. Ev işleri, yanıtlanması gereken mesajlar, ertesi günün programı veya ertelenen sorumluluklar zihninizi sürekli meşgul edebilir. Üstelik bu işlerin hemen tamamlanması gerekmese bile hiçbir şey yapmadan vakit geçirmek size rahatsız edici gelebilir. Dinlenmek için önce bütün sorumlulukları bitirmeniz gerektiğini düşünmek, zamanla kendinizi sürekli çalışmak zorunda hissetmenize yol açabilir. Vücudunuz uyumaya hazır olduğu halde zihniniz günün olaylarını değerlendirmeye devam mı ediyor? Gün içinde yaşanan konuşmaları tekrar tekrar düşünmek, ertesi gün karşılaşılabilecek sorunları kafada büyütmek veya henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında endişelenmek uykuya geçişi zorlaştırabiliyor. Stres ve uyku arasında karşılıklı bir etkileşim bulunuyor.

TELEFON KONTROLÜ

Uzun süreli stres uyku düzenini bozabilirken yetersiz uyku da kişinin stresle başa çıkmasını güçleştirebiliyor. Gece sık sık uyanmak, uykuya dalmakta zorlanmak ve sabah yorgun kalkmak bu nedenle göz ardı edilmemesi gereken durumlar arasında yer alıyor. Yeni bir mesaj, e-posta veya iş bildirimi gelip gelmediğini öğrenmek için telefonunuzu sürekli elinize alıyor musunuz? Hatta herhangi bir bildirim olmadığı halde ekranı tekrar tekrar kontrol ediyorsanız bu alışkanlığın altında kontrolü kaybetme veya önemli bir gelişmeyi kaçırma endişesi yatıyor olabilir. Özellikle iş mesajlarına anında yanıt verme zorunluluğu hissetmek, çalışma saatleri sona erse bile zihinsel olarak işten uzaklaşmayı zorlaştırıyor. Böylece dinlenme zamanları da yeni bir sorumluluğun ortaya çıkmasını beklediğiniz sürelere dönüşebiliyor. Yapılacaklar listenizdeki bütün maddeler aynı derecede önemliymiş gibi mi görünüyor? Aslında ertesi güne bırakılabilecek bir işi bile hemen tamamlamanız gerektiğini düşünüyorsanız sürekli bir zaman baskısı yaşıyor olabilirsiniz. Bu durum öncelik belirlemeyi de güçleştiriyor. Küçük bir aksaklık büyük bir sorun gibi algılanırken beklenmedik bir telefon veya mesaj bütün günün planını bozabiliyor. Zamanla gerçekten acil olan işlerle kişinin kendi zihninde acil hale getirdiği sorumlulukları birbirinden ayırması zorlaşabiliyor. Hiçbir iş yapmadan geçirdiğiniz bir günün sonunda kendinizi huzursuz veya suçlu hissetmeniz, üzerinde düşünmeniz gereken alışkanlıklardan biri olabilir.

SUÇLULUK DUYGUSU

Gün içinde yeterince üretmediğinizi düşünüyor, boş zamanlarınızı bile daha verimli değerlendirebileceğinizi sorguluyorsanız üretkenliği kişisel değerinizle ilişkilendiriyor olabilirsiniz. Oysa dinlenmek, bütün sorumluluklar tamamlandıktan sonra kazanılan bir ödül değil. Bedenin ve zihnin temel ihtiyaçlarından biri. Sürekli üretme zorunluluğu hissetmek, zamanla dinlenmeyi de başlı başına bir stres kaynağına dönüştürebiliyor. Bu alışkanlıklardan birkaçını kendinizde fark etmeniz, strese bağımlı olduğunuz anlamına gelmiyor. Ancak sürekli tetikte hissetmek, dinlenmekte zorlanmak ve günlük yaşamda yoğun gerginlik yaşamak uzun süre devam ediyorsa bu durumun üzerinde durulması gerekiyor.