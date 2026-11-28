Dario Moreno anısına Tarihi Asansör'de konser düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte sanatçı İnanç Menekşe, Moreno'nun hafızalara kazınan eserlerini seslendirecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak konser, İzmir'in simge mekanlarından Tarihi Asansör'de müzikseverleri bir araya getirecek. Körfez manzarası eşliğinde gerçekleşecek etkinlikte, İzmir'in müzik tarihine damga vuran sanatçının şarkılarıyla nostalji dolu anlar yaşanacak. Konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

32 FİLMDE OYNADI

Asıl adı David Arugete olan Dario Moreno, 3 Nisan 1921'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçiren sanatçı, müzik kariyerine kentteki gazinolarda sahne alarak başladı. Güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve sahne enerjisiyle kısa sürede tanınan Moreno, Atina ve Paris'te sürdürdüğü müzik çalışmalarıyla uluslararası üne kavuştu. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan ve 32 filmde rol alan sanatçı, özellikle "Deniz ve Mehtap", "Canım İzmir" ve "Ya Mustafa" gibi eserleriyle hafızalarda yer edindi. İzmir'e duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren Moreno, 1 Aralık 1968'de hayatını kaybetti. Karataş'ta adını taşıyan sokak ve Tarihi Asansör çevresindeki anılar ise sanatçının kentle özdeşleşen mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor.