S anat tarihine damga vuran bazı tablolar, yalnızca estetik güzellikleriyle değil, ardlarında bıraktıkları gizemlerle de yüzyıllardır konuşuluyor. Kiminin modeli hala tartışılıyor, kimi bir hırsızlık olayıyla dünya gündemine oturuyor, kimi ise ressamının en zor dönemlerinde hayat buluyor. İşte milyonlarca insanın hayranlıkla izlediği dört ünlü tablonun pek bilinmeyen hikayesi...

BIR AVUÇ PARAYA ALINDI Inci Küpeli Kız - Johannes Vermeer K aranlık bir arka planın önünde izleyiciye doğru bakan genç kız, yüzyıllardır sanat dünyasının en etkileyici portrelerinden biri olarak kabul ediliyor. Johannes Vermeer'in 17'nci yüzyılda yaptığı eser, zaman zaman "Kuzeyin Mona Lisa'sı" olarak da anılıyor. Ancak tablodaki genç kızın kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Eserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise inci küpesi. Işık ve gölge oyunlarıyla öne çıkarılan bu büyük inci, tablonun gizemli atmosferini tamamlıyor. İlginç olan, eserin 1881 yılında yapılan bir açık artırmada son derece düşük bir bedelle satın alınmış olması. Koleksiyoner Arnoldus des Tombe, tabloyu yaklaşık 2,30 Hollanda guldenine almıştı. Bugün ise eser, paha biçilemez sanat hazineleri arasında gösteriliyor.





HASTANE PENCERESINDEN...



Yıldızlı Gece - Vincent van Gogh

Dönen gökyüzü, ışıldayan yıldızlar ve sessiz bir kasaba... Vincent van Gogh'un en tanınmış eserlerinden Yıldızlı Gece, ressamın hayatının en çalkantılı dönemlerinden birinde ortaya çıktı. Van Gogh, 1889 yılında Fransa'nın Saint-Rémy kentindeki bir psikiyatri kurumunda tedavi görürken bu tabloyu yaptı. Eserdeki manzaranın, kaldığı odanın penceresinden gördüklerinden esinlendiği düşünülüyor. Ancak ressam, gerçek görüntüyü kendi hayal gücü ve sanatsal yorumuyla yeniden şekillendirdi. Mavi ve sarının çarpıcı birlikteliğiyle dikkat çeken tablo, bugün yalnızca bir gece manzarası değil, Van Gogh'un iç dünyasının da güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.



500 YILLIK GÜLÜMSEME

Mona Lisa - Leonardo da Vinci

Dünyanın en çok tanınan tablolarından biri olan Mona Lisa, yüzyıllardır gizemli gülümsemesiyle sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Leonardo da Vinci'nin 16'ncı yüzyılın başlarında yaptığı eserin, Floransalı tüccar Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği kabul ediliyor. Ancak tablodaki ifadenin tam olarak ne anlattığı hala tartışılıyor. Mona Lisa'yı dünya çapında bir fenomene dönüştüren olaylardan biri ise 1911 yılında yaşandı. Tablo, Louvre Müzesi'nden çalındı. İki yıl boyunca kayıp kalan eser, 1913'te İtalya'da bulundu. Hırsızlığın ardından tabloya duyulan ilgi daha da arttı. Bugün Mona Lisa, yalnızca bir portre değil, sanat tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak görülüyor.