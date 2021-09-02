Yeni Pazar’daki Türkiye Başkonsolosluğu açıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde Yeni Pazar kentine geçti. Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya gelen ve sosyal medyadan paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dostum Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'le birlikte Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile bir araya geldik" dedi. Ardından bu kentteki Türkiye Başkonsolosluğu'nun açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan da açılış törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız" ifadelerini kullandı.

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