  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Yeni Pazar’daki Türkiye Başkonsolosluğu açıldı

Yeni Pazar’daki Türkiye Başkonsolosluğu açıldı

Yeni Pazar’daki Türkiye Başkonsolosluğu açıldı

2.9.2021

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde Yeni Pazar kentine geçti. Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya gelen ve sosyal medyadan paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dostum Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'le birlikte Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile bir araya geldik" dedi. Ardından bu kentteki Türkiye Başkonsolosluğu'nun açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan da açılış törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Pazar’daki Türkiye Başkonsolosluğu açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.