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Biden hastaneye kaldırılan eski başkan Clinton’u aradı

Biden hastaneye kaldırılan eski başkan Clinton’u aradı

17.10.2021

BEYAZ Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean- Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile hastanede tedavi altında olan eski başkanlardan Bill Clinton'ın telefonda görüştüğünü bildirdi. Jean-Pierre açıklamasında, "Biden ve Clinton çok yakın zamanda tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Başkan Biden, eski Başkan Clinton'a acil şifalar diledi" bilgisini paylaştı. Biden, Connecticut ziyaretinden Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Clinton'ın ciddi bir şeyi yok" ifadelerini kullanmıştı.
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