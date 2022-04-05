Yıkıntıların arasında dünya evine girdiler

UKRAYNA'DA kısmen varılan ateşkesin ardından Rus ordusunun Harkov'a saldırıları devam ederken, Ukraynalı bir çift ise Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi.

'ZAFER YAKLAŞIYOR'

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı. Düğünü kayda alan bir vatandaş, "İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu" dedi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ve son durumu aktaran Belediye Başkanı Terehov, "Savaşın 39'uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkov şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirdi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu, halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün normal hayatın bir sembolüydü" diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KARGO UÇAĞI ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ

RUS saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225'in enkazı Gostomel'de görüntülendi. Saldırılardan en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de Antonov uçak tesisinde bulunan Antanov AN- 225'in dışında, saldırılarda çok sayıda tank ve zırhlı araçların da hasar gördüğü ifade edildi.

'YAŞANANLAR SOYKIRIM'

UKRAYNA'DA yaşananlar için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Rusya hakkında savaş suçu soruşturması başlatılırken, dünya liderleri de tepkilerini dile getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez saldırıları "soykırım" olarak nitelendirirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Bu saldırılar Putin ve ordusunun savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtı" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Savaş suçlarının failleri hesap verecek" derken, Rusya ise yayınlanan görüntüleri yalanlamakla yetindi.

BUCHA'DA SAVAŞIN AĞIR İZLERİ

UKRAYNA'NIN Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedeni bulundu. Savaşın ağır tahribata yol açtığı kent sokaklarında ortaya korkunç manzaralar çıktı. Kiev'in çevresinde 410 sivilin cesedinin bulunduğu açıklandı.