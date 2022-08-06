UKRAYNA, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'dan mısır yüklü 3 gemi daha yola çıktı. Ukrayna'dan İrlanda'ya giden ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı'ndan ayrıldı. İngiltere'ye giden ve 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi ise Karasu'ya giden ve 12 bin ton mısır taşıyan POLARNET isimli Türk bayraklı gemi ile birlikte Çornomorsk Limanı'ndan yola çıktı.

ÖTE yandan, Ukrayna'ya tahıl almak için yola çıkmak üzere Sarıyer açıklarında demirleyen "Fulmar S" isimli boş gemide de denetim gerçekleştirildi. Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan heyetin denetimleri yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

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