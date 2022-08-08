Onlarca ölü ve yüzlerce yaralının ardından göstermelik ateşkes

İSRAİL ordusunun ablukaya aldığı Gazze'de İslami Cihad'ı bahane göstererek 5 Ağustos'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 34 kişi yaşamını yitirdi. 200'den fazla kişi de yaralanırken, çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

SİVİLLER HEDEFTE

KUDRA, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı. Saldırılar dün de devam ederken, yetkililerden ateşkes açıklaması geldi. Uluslararası basın, Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandığını ve ateşkesin akşam saat 20.00'da başlayacağı ifade edildi. Açıklamaya kaynak olarak da İsrail ve Mısırlı yetkililer gösterildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E TEPKİ

GAZZE'YE saldırılar yapılırken, İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrası Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi. Açıklamada, "İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in eylemleri, Harem-i Şerif ve Mescidi Aksa'daki statükoyu açıkça ihlal ediyor ve gerilimi daha da tırmandırıyor" denildi.