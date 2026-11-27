Haberler İzmir SON DAKİKA HAVA DURUMU! İzmir'de hava buz kesecek! Kemik donduran soğuk yola çıktı! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak! Meteoroloji tarih verdi SON DAKİKA HAVA DURUMU! İzmir'de hava buz kesecek! Kemik donduran soğuk yola çıktı! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak! Meteoroloji tarih verdi Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip etmekte fayda var. Termometreler sert düşüyor, 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına iniyor! Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Erzurum'a 29 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında beklenen en düşük sıcaklık listesi belli oldu. DHA









Son dakika haberleri... Meteoroloji 29 Kasım – 4 Aralık tarihleri için rakamları tek tek paylaştı! Bazı illerde sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, büyükşehirlerde de sert soğuklar etkili olacak. İşte o liste...





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği, ancak 29 Kasım Pazar günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.