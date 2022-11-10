Trump’ın desteklediği Mehmet Öz seçilemedi

ABD'DE Kongre'nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun ise 100 sandalyesinin 35'i için yapılan seçimlerde oy sayımı devam ederken sonuçlar açıklanmaya başlandı. Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oyların yüzde 78'i sayılırken, Cumhuriyetçiler seçimi önde götürüyor. Cumhuriyetçilerin şu ana kadar 195 sandalye kazandığı Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar ise 174 sandalye kazandı. Partilerin Mecliste kontrol sağlaması için 218 sandalye kazanması gerekiyor.

BAŞA BAŞ DEVAM EDİYORLAR

SENATODAKİ yarışta ise şu ana kadar yapılan sayıma göre Demokratlar 48 sandalye, Cumhuriyetçiler de 48 sandalye kazanarak seçimleri başa baş götürüyor. Toplam 51 sandalye alan tarafın çoğunluğu elde ettiği senato seçimlerinde oy oranları eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor. Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçilerin senatör adayı Mehmet Öz 47.5 oy alarak yarışı kaybetti. Demokratların Senato adayı John Fetterman az farkla yarışı önde tamamlayarak yüzde 50 oy oranıyla Pennsylvania eyaletinin senatörü oldu. OYLARIN yüzde 56'sının sayıldığı Washington'da ise Demokratların adayı Patty Murray oyların yüzde 56.9'unu kazanırken, Cumhuriyetçi Tiffany Smiley ise 42.9 oy aldı. Florida'da oyların yüzde 98'i sayılırken, Cumhuriyetçilerin adayı Marco Rubio yüzde 57.7 oy alarak yarışı önde tamamladı. Demokrat aday Val Demings de 41.2 oyla seçimi tamamladı.

50-50 EŞİTLİK OLURSA KAMALA HARRİS BOZACAK

ABD'DE Kongre'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğun hangi partide olacağı netleşmedi. Halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'da 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi. Cumhuriyetçiler 19 sandalye kazanırken Demokratlar 12 sandalyenin sahibi oldu. Demokratlar, Mehmet Öz'ün kaybettiği Pensilvanya'da 1 sandalyeyi aldı. Cumhuriyetçiler ve Demokratların elinde 48'er sandalye bulunurken, Visconsin, Geoergia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar netleşmedi. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak. 50'ye 50 olursa, Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris aynı zamanda Senato Başkanı olduğu için eşitliği bozacak.