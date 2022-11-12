Avustralya’daki bir okulda Hz. Muhammed’e hakaret

AVUSTRALYA'DAKİ bir okulda öğrencilere Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürlerin yer aldığı bir video izletildiği, sınıftaki Müslüman bir öğrencinin videoya itiraz ettiği ancak sınıftan ayrılmadığı ve öğretmenin videonun oynatılmasına devam ettiği aktarıldı. Öğrencinin babası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızının izletilen görüntüden rahatsız olup itiraz ettiğini ancak öğretmenin çocuğunu umursamadığını belirtti. Görüntülerin Charlie Hebdo dergisinde çıkan ve Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürler olduğu tahmin ediliyor.

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