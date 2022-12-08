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Haberler Dış Haberler Yunanistan’da muhalif lider hükümeti AİHM’e şikayet etti

Yunanistan’da muhalif lider hükümeti AİHM’e şikayet etti

8.12.2022

Yunanistan’da muhalif lider hükümeti AİHM’e şikayet etti
YUNANİSTAN'DA muhalefet partisi Değişim Hareketi'nin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis, ülkedeki dinleme skandalıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Andrulakis'in İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiğinin Başbakan Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen resmi bilgilendirme yapılmadığı belirtildi. Andrulakis, konuyla ilgili daha önce ülkesindeki yüksek mahkemeye de başvuruda bulunmuştu.
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