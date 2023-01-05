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Tüm dünyadan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

İsrailli aşırı sağcı Savunma Bakanı Ben-Gvir’in baskını büyük tepki çekti

5.1.2023

Tüm dünyadan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi
FİLİSTİN'İ işgal altında tutan İsrail'in Savunma Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını Arap ülkelerinin yanı sıra tüm dünyadan da büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda yoğun diplomasi yürütürken, ülke liderleri ve yetkilileri de İsrail yönetimini haklara saygılı olma konusunda bir kez daha uyardı. ABD hükümeti sözcüsü Karine Jean-Pierre de, Kudüs'te kutsal mekanlarla ilgili statükoyu tehlikeye atan tek taraflı bir eylemin kabul edilemez olduğunu söyledi. Jean-Pierre, "Bu kabul edilemez. Bu konuda kararlı ve oldukça net olmaya devam edeceğiz" dedi.
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