Bosna Hersek’te ırkçı duvar yazıları yazanlar aranıyor

BOSNA Hersek'te Mostar yakınlarındaki Capljina'da, Müslüman Boşnakları hedef alan tehdit içerikli duvar yazılarının üstü, tepkilerin ardından boyandı. Hırvat nüfusun yoğunlukta olduğu Capljina'daki Franje Tudjman Köprüsü'ne yazılan ve Müslüman Boşnakları hedef alan "Balija'yı (Müslüman Boşnaklara hakaret için kullanılan bir ifade) öldürün" ve "Müslüman kadın ve çocukları keseceğiz" şeklindeki tehdit içerikli yazılar, ülkede tepkilere sebep oldu. Capljina Şehir İdaresi Sözcüsü Danijela Nogolica, "Faillerin bulunmasını ve farklı kurumların tepki göstermesini umuyoruz" dedi.

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