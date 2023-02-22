Kiev’e sürpriz ziyaretin detayları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde Polonya'ya gideceği açıklanan ancak beklenmedik bir şekilde Kiev'e giden ABD Başkanı Biden'ın sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı. Beyaz Saray'da üst düzey yetkililerden oluşan küçük bir grup ve ABD ulusal güvenlik kurumları aslında aylardır olası bir gizli ziyaret için çalışma yürüttü ve Biden'ın Polonya'ya planlanan ziyareti ve pazartesi gününün ABD'de Başkanlar Günü tatili olması, plana Kiev durağının eklenmesi için uygun bir fırsat yarattı.

Biden'ın sürpriz Kiev ziyareti şu şekilde gerçekleşti: Başkan Joe Biden'ın konvoyu pazar sabah saat 03.30'da Beyaz Saray'dan ayrıldı. ABD Başkanı, bu kez Air Force One uçağı yerine genellikle yurt içi ziyaretlerde kullanılan Air Force C-32 uçağına gizli şekilde bindirildi. Uçak kimliği olarak Air Force One yerine "SAM060 Özel Hava Görevi" kimliği kullanıldı. Almanya'da yakıt ikmali yapan uçak Polonya'nın Rzeszow kentine doğru yaklaşık bir saat süren yolculuk boyunca radarını kapattı.

SADECE İKİ GAZETECİ

Normalde daha küçük bir ekiple seyahat den Biden'a Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Genel Sekreter Yardımcısı Jen O'Malley Dillon ve Oval Ofis Operasyonları Direktörü Annie Tomasini, Gizli Servis görevlileri, nükleer kodu taşıyan askeri yetkili, küçük bir sağlık ekibi ve Beyaz Saray'ın resmi fotoğrafçısı eşlik etti. Biden'ın bindiği uçağa yalnızca iki gazeteci alındı. Gazetecilerden elektronik cihazlarını kapatmaları istendi. Ukrayna'da ise küçük bir grup gazeteci pazartesi sabahı kent merkezinde bir otele çağrıldı. ABD Başkanı'nın Kiev'de olduğu bilgisi başkan gelene kadar bu gazetecilerle paylaşılmadı.

5 SAAT KİEV'DE DOLAŞTI

Biden Polonya sınırından danışmanları ve Gizli Servis'le birlikte 10 saatlik bir tren yolculuğunun ardından Kiev'e ulaştı. Biden ABD'den ayrılışından 20

saat sonra yerel saatle sabah 08.00'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deydi. Ukrayna kamuoyu ziyaretten habersizdi. ABD Başkanı Joe Biden 5 saat boyunca başkanlık limuzini yerine siyah bir SUV ile Kiev'de dolaştı. Kiev'de çok sayıda cadde herhangi bir açıklama yapılmadan kapatılmıştı. Ukraynalılar bir süre sonra kullanıma kapatılan caddelerde hızla giden araç konvoylarının görüntülerini paylaşmaya başladı.

HATADAN KAÇINMAK İÇİN RUSYA'YI BİLGİLENDİRDİLER

ABD'Lİ yetkililer, Ukrayna'yı bir yıl önce işgal eden Rusya'yı Biden'ın ziyareti konusunda bilgilendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden'ın Ukrayna ziyareti konusunda Moskova'nın iki tarafı doğrudan karşı karşıya getirebilecek bir hatadan kaçınmak amacıyla bilgilendirildiğini söyledi. Başkan Biden Ukrayna'dayken ABD'ye ait gözlem uçakları Polonya hava sahasından başkent Kiev'i izledi.