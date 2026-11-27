Geçmişte yağmur sularının borularla denize aktarılmaya çalışıldığını ancak lodosla deniz seviyesi yükseldiğinde boru ve menfez çıkışlarının su altında kaldığını aktaran Erdoğan, "Deniz suyu borulardan geri gelerek 1. Kordon'a ulaşıyordu. Bu nedenle bölgede sık sık su baskınları yaşanıyordu. Esnafımız da iş yeri girişlerini ve masa seviyelerini yükselterek kendi önlemlerini almak zorunda kalıyordu. Artık bu sorunu çözmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut ve yeni hatlarla toplanan yağmur sularının kurulan 4 terfi merkezine bağlanacağını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Deniz yükseldiğinde ya da boruların eğimi suyun kendiliğinden akması için yeterli olmadığında terfi merkezlerimiz devreye girecek. Böylece yağmur sularını denize aktarabileceğiz. Hedefimiz 1. Kordon'u artık su baskınlarının yaşanmadığı bir bölge haline getirmek. Gerçekten çok zorlu bir alanda çalışıyoruz. Burada zemin suyu çok yüksek. Bu nedenle boruları yerleştirmekte ve imalatları sürdürmekte birtakım güçlükler yaşıyoruz. Bu durum zaman zaman gecikmelere neden oluyor. Ancak bütün bu zorluklara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan çalışmalar tamamlanana kadar biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz."