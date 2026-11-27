İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN 11 TAŞINMAZ

Belediyenin satış ilanında yer alan taşınmazlar ve belirlenen muhammen bedeller şöyle: Sakarya Mahallesi, Kalkandere Mevkii, Konut alanı. 26 milyon TL. Sakarya Mahallesi – Konut alanı – 32 milyon TL. Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii – Konut alanı – 30 milyon 500 bin TL. Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii – Konut alanı – 32 milyon TL. Alaçatı Mahallesi, İmamoğlu Mevkii – Konut alanı – 26 milyon 150 bin TL. Alaçatı Mahallesi – Konut alanı – 12 milyon 500 bin TL. Reisdere Mahallesi – Konut alanı – 22 milyon 500 bin TL. Reisdere Mahallesi – Konut alanı – 20 milyon 500 bin TL. Ilıca Mahallesi – Konut alanı – 35 milyon TL. Ardıç Mahallesi – Konut alanı – 25 milyon TL. Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii – Ticaret alanı – 10 milyon TL.