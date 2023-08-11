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Ekvador devlet başkanı adayına silahlı suikast

Ekvador devlet başkanı adayına silahlı suikast

EKVADOR, suikastle sarsıldı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için aday olan Fernando Villavicencio, başkent Quito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Başına 3 el ateş edilen Villavicencio olay yerinde hayatını kaybetti. Başsavcı tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın güvenlikle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü duyuruldu. Saldırı sırasında ayrıca 1 milletvekili adayı, 2 polis memuru dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Suikastle bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

EKVADOR Devlet Başkanı Guillermo Lasso 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Evli ve 5 çocuk babası olan 59 yaşındaki Villavicencio, seçimdeki 8 adaydan biriydi. Yolsuzluk ve çetelere karşı duruşuyla tanınan Villavicencio, geçtiğimiz hafta kendisinin ve ekibinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

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