Gündüzü de gece kadar karanlık!

İSRAİL ordusu zalimliğine, acımasızlığına hiç durmadan devam ediyor. Katil ordu, son 24 saatte Gazze'de 250 yeri hava saldırısıyla vurdu. Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. İsrail'in düzenlediği bir saldırıda, Al- Jazeera muhabiri Vail el-Dahduh'un eşi, kızı ve oğlu dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN YÜZDE 40'I ÇOCUK

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu bildirdi. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanı şimdiden, tahminen (İsraillilerin kayıplarından) beş kat fazla, 5 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu ve bunların yüzde 40'ı çocuktu. Neler olduğunun farkında mıyız? 15 bin de ağır yaralı var. Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, hepimiz için, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir" dedi

GAZZE ŞERİDİ'NE 12 TIR REFAH SINIR KAPISI'NDAN GİRİŞ YAPTI

GAZZE Şeridi'ne, Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım TIR'ı daha girdi. Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ebu Muhsin, Gazze'ye giriş yapan 12 yardım tırının "su, gıda ve ilaç taşıdığını" söyledi. Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Ebu Muhsin, son yardım konvoyuyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ne giren tır sayısının 74 olduğunu kaydetti.

İSRAİL İSTEDİ APPLE VE GOOGLE YAPTI: HARİTALARI DEVREDIŞI BIRAKTILAR!

BİNLERCE masumun katili olan işgalci İsrail'in isteği üzerine hem Google hem de Apple sırasıyla Waze ve Haritalar uygulamaları için gerçek zamanlı trafik güncellemelerini devre dışı bıraktı. Pazartesi günü konuşan kaynaklar, şirketin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talebi üzerine İsrail ve Gazze'deki gerçek zamanlı kalabalık verilerini kaldırdığını belirterek, canlı trafik bilgilerinin daha önce İsrail silahlı kuvvetlerinin hareketlerini ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

KREMLİN: İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze'ye insani yardımın ulaşamadığını belirterek, "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. İnsani yardımların oraya ulaştırılması gerek" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Peskov, "Herkese ateşkes çağrısı yapılmalı ve yalnızca bir tarafın eylemleri kınanamaz" diye konuştu.

BAKAN KOCA AKAN KANIN DURMASI İÇİN MEKTUP YAZDI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Teşkilatı Genel Direktörü'ne, Gazze'de akan karnın durması için mektup yazdı. Koca, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğinin garanti altına alınmasını istedi, teşkilatın acilen gerekli girişimlerde bulunması gerektiğine dikkati çekti.

ASIL HAYVAN KİM!

İSRAİL'İN eski BM Daimi Temsilcisi Gillerman, Filistin halkı için "insanlık dışı hayvanlar" ifadesini kullandı. İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dan Gillerman, dünyanın Filistin halkı için duyduğu endişenin kendisini şaşırttığını belirterek, Filistin halkını, "korkunç, insanlık dışı hayvanlar" olarak niteledi.

101 SAĞLIKÇI CAN VERDİ

GAZZE'DEKİ Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin yine sağlık hizmetlerini hedef aldığını açıkladı. İsrail'in saldırılarında 101 sağlık çalışanı öldü, 57 sağlık kurumu hedef alındı, 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

'BÖYLE BİR SOYKIRIMI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Keşir, "Böyle bir yangını, böyle bir felaketi, böyle bir soykırımı asla görmezden gelemeyiz. Türkiye ve AK Parti olarak ilk günden başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere Gazze'deki kardeşlerimizin acısı acımız" dedi.