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Cenin Mülteci Kampı’na dronla saldırdılar: 6 ölü

HABER MERKEZİ
Cenin Mülteci Kampı’na dronla saldırdılar: 6 ölü
İSRAİL, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını acımasızca sürdürüyor. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin Mülteci Kampı'na dron ile gerçekleştirilen saldırıda 4'ü kardeş 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail güçlerinin Cenin'de düzenlediği baskında İsrail güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği kaydedilirken, 1 İsrail sınır polisi öldü, 3 İsrail polisi yaralandı.
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