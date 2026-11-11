İzmir’in hafızası artık cebinizde! 300 bin belge tek tıkla erişime açıldı

İzmir'de geçmişin izini sürmek isteyenler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir zamanlar kentin sokaklarında yaşananları, eski İzmir fotoğraflarını, unutulmaya yüz tutmuş gazete haberlerini ve tarihi belgeleri merak edenler artık uzun araştırmalar yapmak zorunda kalmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin hafızasını dijital ortama taşıyan önemli bir çalışmayı yenileyerek yeniden erişime açtı. Üstelik bu arşivde yalnızca araştırmacıların değil, İzmir'in eski halini merak eden herkesin ilgisini çekecek binlerce ayrıntı bulunuyor.
İZMİR'İN 300 BİN BELGELİ HAFIZASI YENİLENDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), dijital arşiv sistemini yenileyerek kullanıcıların hizmetine sundu. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğiyle geliştirilen yeni yazılım sayesinde arşivde bulunan 300 bini aşkın belgeye artık daha hızlı ve kolay ulaşılabiliyor.
2004 yılında kurulan Türkiye'nin ilk kent arşivi ve müzesi olma özelliğini taşıyan APİKAM, yeni sistemle birlikte araştırma olanaklarını da genişletti.
ESKİ İZMİR FOTOĞRAFLARI, GAZETELER VE HARİTALAR BURADA!
Dijital arşivde İzmir'in geçmişine ışık tutan çok sayıda farklı kaynak bulunuyor. Kullanıcılar tek platform üzerinden;
-Eski İzmir gazeteleri ve dergileri,
-Tarihi fotoğraflar ve kartpostallar,
-Kentin geçmişine ait haritalar ve krokiler,
-Meclis yayınları ve planlar,
-Şeriye sicilleri,
-Koleksiyon değeri taşıyan basılı belgeler gibi pek çok kaynağı inceleyebiliyor.
Özellikle İzmir'in eski mahallelerini, tarihi yapılarını ve yıllar içindeki değişimini merak edenler için arşiv önemli bir araştırma imkânı sunuyor.
İZMİR'İN GEÇMİŞİNE ULAŞMAK İÇİN BU SİTEYE GİRMENİZ YETERLİ
APİKAM'ın yenilenen dijital arşivinden yararlanmak isteyenlerin www.apikam.org.tr adresini ziyaret etmesi yeterli. Arama bölümüne merak edilen konuya ilişkin anahtar kelimeler yazılarak ilgili belgelere ulaşılabiliyor.
Yeni sistem; belgeleri daha net görüntüleme, kelime bazlı arama ve haritalama özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca altı farklı dilde hizmet verebilen platforma dünyanın farklı noktalarından erişilebiliyor.
ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRMALARINI DA KOLAYLAŞTIRIYOR
Dijital arşiv yalnızca kent tarihine meraklı vatandaşlara değil, akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine de kolaylık sağlıyor.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri Kamile Sena Kaba ve İrem Nur Yüksel, dersleri kapsamında yaptıkları araştırmalarda dijital arşivden yararlandıklarını belirtti. Öğrenciler, anahtar kelimelerle istedikleri belgelere ulaşabilmenin hem zamandan tasarruf sağladığını hem de araştırma süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etti.
APİKAM Arşiv Sorumlusu Ece Aytekin ise 300 bini aşkın belgenin sisteme yüklendiğini ve farklı türlerdeki kaynakların dijital ortama aktarılmaya devam ettiğini belirtti. Aytekin, yeni sistemin yerel yönetimler bünyesindeki en kapsamlı dijital arşivlerden biri olduğunu vurguladı.