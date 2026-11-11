İzmir’in hafızası artık cebinizde! 300 bin belge tek tıkla erişime açıldı

Yeni sistem; belgeleri daha net görüntüleme, kelime bazlı arama ve haritalama özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca altı farklı dilde hizmet verebilen platforma dünyanın farklı noktalarından erişilebiliyor.

APİKAM'ın yenilenen dijital arşivinden yararlanmak isteyenlerin www.apikam.org.tr adresini ziyaret etmesi yeterli. Arama bölümüne merak edilen konuya ilişkin anahtar kelimeler yazılarak ilgili belgelere ulaşılabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRMALARINI DA KOLAYLAŞTIRIYOR

Dijital arşiv yalnızca kent tarihine meraklı vatandaşlara değil, akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine de kolaylık sağlıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri Kamile Sena Kaba ve İrem Nur Yüksel, dersleri kapsamında yaptıkları araştırmalarda dijital arşivden yararlandıklarını belirtti. Öğrenciler, anahtar kelimelerle istedikleri belgelere ulaşabilmenin hem zamandan tasarruf sağladığını hem de araştırma süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

APİKAM Arşiv Sorumlusu Ece Aytekin ise 300 bini aşkın belgenin sisteme yüklendiğini ve farklı türlerdeki kaynakların dijital ortama aktarılmaya devam ettiğini belirtti. Aytekin, yeni sistemin yerel yönetimler bünyesindeki en kapsamlı dijital arşivlerden biri olduğunu vurguladı.